بورفؤاد تشن ضربات استباقية لمعاقل فرز المخلفات وتتوعد المتعدين على الأرصفة

شهدت أحياء محافظة بورسعيد ومدينة بورفؤاد تحركات تنفيذية موسعة لإعادة الوجه الجمالي والحضاري وتطبيق القانون بحسم ضد المخالفين.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ بورسعيد، بمواصلة الجهود الميدانية المكثفة للقضاء على المظاهر العشوائية التي تؤثر سلباً على الرؤية البصرية،

مدينة بورفؤاد.. ضربات استباقية لمعاقل فرز المخلفات وملاحقة التعديات بمحيط مساكن الحزب الوطني



تابعت سمر الموافي رئيسة مدينة بورفؤاد، التواجد الميداني المكثف للأجهزة التنفيذية والرقابية عبر مسارين حيوين:



مواجهة ظاهرة فرز القمامة:

بدأت المدينة فعلياً في تنفيذ تمركزات ثابتة ومتحركة على مدار الورديات الصباحية والمسائية لإحكام السيطرة على مداخل ومخارج المدينة، حيث وُجهت ضربات متتالية لمعاقل الفرز أسفرت عن مصادرة عدد من عربات اليد وكميات كبيرة من مخلفات الفرز حفاظاً على الصحة العامة والبيئة.

إزالة إشغالات الباعة الجائلين:

قادت رئيسة المدينة حملة مكبرة بمحيط مساكن الحزب الوطني وأشتوم الجميل لإزالة الباعة الجائلين، مؤكدة البدء في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه أي تعدٍ على الأرصفة والطرق العامة، مشيرة إلى أن العقوبات تصل للحبس عامين وغرامة تبدأ من 100 ألف جنيه وتتضاعف في حال التكرار، باعتبار أن الرصيف حق أصيل للمشاة.

حي الشرق.. أعمال الكنس الآلي الصباحي والمسائي بشارعي عاطف السادات ومحمد علي



تابع الدكتور إسلام بهنساوي رئيس حي الشرق، انتظام منظومة البيئة والنظافة العامة لرفع كفاءة المحاور الحيوية بنطاق الحي:



رفع كفاءة الطرق رئيسية:

واصلت فرق العمل التابعة لشركة "نهضة مصر" للخدمات البيئية أعمال الكنس الآلي الصباحي والمسائي باستخدام المعدات الحديثة، حيث شملت الأعمال رفع الأتربة والمخلفات الدقيقة بجوار الأرصفة والجزيرة الوسطى بامتداد شارع عاطف السادات وشارع محمد علي، للحفاظ على المظهر البيئي اللائق بالحي.

حي العرب.. الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين وإزالة الحشائش بمنطقة الكويت



أكدت المهندسة شيماء جودة رئيسة حي العرب، على استمرار تفعيل خطة الاستجابة السريعة لبلاغات وشكاوى أهالي الحي:



تجميل منطقة الكويت:

دفعت إدارة الحدائق بالحي بفرق العمل والمعدات اللازمة لإنهاء شكوى المواطنين بوجود حشائش عشوائية أمام عمارات الكويت (منطقة سعد الفار)، حيث جرى إزالة الحشائش بالكامل ورفع مخلفاتها، بالتوازي مع أعمال قص وتهذيب المسطحات الخضراء بالمنطقة وشارع نهضة مصر تعزيزاً للاستدامة البيئية تماشياً مع رؤية مصر 2030.

حي المناخ.. ري مكثف للميادين والجزر الوسطى بشارع فولجراد لمواجهة حرارة الجو



تابعت شيماء العزبي رئيسة حي المناخ، الجهود الميدانية الموجهة لرعاية الغطاء النباتي والمزروعات

خلال فصل الصيف:

مبادرة حديقتي مستدامة:

انتشرت سيارات المياه التابعة لشركة النظافة والحي لأعمال ري مكثفة طالت الجزر الوسطى والميادين بـشارع فولجراد (ستالينجراد سابقاً)، وذلك لحماية الأشجار والمزروعات من الجفاف بفعل ارتفاع درجات الحرارة، وضمن مستهدفات مبادرة "100 مليون شجرة" لإضفاء لمسة جمالية على المحاور الرئيسية بالحي.

حي الزهور.. حملة إشغالات موسعة بخمسة شوارع وصيانة حدائق تعاونيات الجيزة



تابع المحاسب أحمد زغلف رئيس حي الزهور، أعمال الأجهزة التنفيذية في قطاعي المتابعة الميدانية والحدائق:

إحباط التعديات على حرم الطريق: شنت إدارة الإشغالات حملة مكبرة استهدفت مناطق شباب المدينة، وشباب أكتوبر، وشوارع محمد رياض، والنصر، والمناخلي، أسفرت عن مصادرة كافة الإشغالات والتعديات التي تعوق حركة المارة والسيارات، مع توجيه ضربة حازمة للمخالفين لالتزام خطوط التنظيم.

تطوير الهوية البصرية:

قام رجال إدارة الحدائق بأعمال صيانة ونظافة وري المسطحات الخضراء بمنطقة تعاونيات الجيزة (بجوار عمارة صنعاء)، إلى جانب صيانة المسطحات الخضراء بقطاع الشاطئ للارتقاء بالشكل الجمالي للحي.

حي الضواحي.. إزالة عشة خشبية للأثاث ومصادرة كشك مخالف بمنطقة الأمل



أكد الأستاذ فوزي الوالي رئيس حي الضواحي، أن الحي يعمل شعار "صوتكم مسموع" للتعامل الفوري مع أي ممارسات غير قانونية تشغل الطريق العام:



إعادة الانضباط لمنطقة الأمل:

قاد نائبا رئيس الحي حملة مكبرة لادارة الإشغالات استجابةً لشكاوى أهالي منطقة الأمل، أسفرت عن إزالة "عشة خشبية" مخالفة كانت مستغلة في بيع الأثاث المنزلي، بالإضافة إلى رفع ومصادرة كشك غير مرخص يعيق حركة المرور والمشاة.

عقوبات رادعة: شدد رئيس الحي على تطبيق القانون بكل حسم وتوقيع غرامات بيئية وإشغال طريق ضد المخالفين، مؤكداً عدم السماح بعودة أي تعديات والالتزام التام بالمساحات القانونية المقررة ومستهدفات الاستدامة البيئية.