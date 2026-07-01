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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مياه القناة يفاجئ المعامل بالمحطات لمتابعة سلامة مطابقة جودة المياه

مياه القناة يفاجئ المعامل بالمحطات لمتابعة سلامة مطابقة جودة المياه
مياه القناة يفاجئ المعامل بالمحطات لمتابعة سلامة مطابقة جودة المياه
محمد الغزاوى

فاجأ اللواء أ.ح مهندس أحمد رمضان، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الأربعاء، معامل المياه بالمحطات، وذلك لمتابعة انتظام سير العمل وسلامة جودة مياه الشرب المنتجة، وعملية سحب العينات والمراقبة اليومية علي مدار لـ 24 ساعة" بالسويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، وذلك في إطار توجيهات المهندس مصطفي الشيمي رئيس مجلس إدار ة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بشأن تطوير منظومة جودة مياه الشرب.

مياه القناة يفاجئ المعامل بالمحطات لمتابعة سلامة مطابقة جودة المياه

وقد شملت جولة اللواء أحمد رمضان، عدداً من معامل محطات مياه الشرب، وذلك لمتابعة انتظام سير العمل وسلامة جودة مياه الشرب المنتجة بالاضافة الي سحب عدة عينات من المياه وعمل التحليل المطلوبة علي مدار الساعة، والتأكيد على تنفيذ تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، في محافظات القناة الثلاث" السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، وذلك للتأكد من أن المياه مطابقة للنسبة المسموح بها في قرار وزارة الصحة،.

كما أكد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، خلال جولته علي معامل المحطات أن جودة مياه الشرب المنتجة ومطابقتها للمواصفات القياسية تمثل أولوية قصوى لا تقبل التهاون، مؤكداً على الالتزام الكامل بتطبيق إجراءات التشغيل القياسية، والتوسع في أعمال الرقابة وسحب العينات وإجراء التحاليل الدورية بمختلف مراحل الإنتاج، بما يضمن وصول مياه شرب آمنة ومطابقة للمواصفات إلى جميع المواطنين بمحافظات القناة الثلاث.

وقال اللواء أحمد رمضان، أن هناك تنسيق كامل مع مديريات الري بمحافظات القناة، وذلك بشأن أعمال التكريك والتطهيرات بالمجاري المائية " الترعة"، والمتابعة المستمرة لمعدلات العكارة، مع اتخاذ جميع الإجراءات الفنية والتشغيلية الاحترازية اللازمة لضمان عدم تأثر جودة المياه المنتجة، لافتا أن تم توريد 35 جهاز قياس عكاره من أحدث الأجهزة المتخصصة، والتي أصبحت تساهم في تعزيز دقة القياسات ورفع كفاءة منظومة مراقبة جودة مياه الشرب.

واضاف اللواء أحمد رمضان، أنه يتابع وبصفه مستمرة عملية ضبط جودة مياه الشرب على مستوى محافظات القناة الثلاث" السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، وتقديم بيان إحصائي بإجمالي عدد العينات التي يتم أخذها من المحطات والشبكات ودار العبادة والمدارس والمقاهي والمنازل، لعمل التحاليل المطلوبة، يوميًا علي مدار الساعة، وذلك للتأكد من مدى صلاحيتها، وذلك استمرارا لتنفيذ الخطة التي تستهدف تقديم خدمة متميزة للمواطنين، بإقليم القناة.

وأوضح أحمد رمضان أن هناك اهتماماً كبيراً بتطوير منظومة المعامل وأجهزة القياس باعتبارها أحد الركائز الأساسية لضمان جودة المياه المنتجة، بمحافظات" السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"وذلك في إطار استراتيجية متكاملة تستهدف رفع كفاءة الأداء التشغيلي والفني، وتعزيز منظومة المتابعة والرقابة، لافتا أننا مستمرون في تنفيذ خطط التطوير والتحديث، لتحقيق أعلى معدلات الكفاءة والاستدامة والأستمرار في تقديم الخدمات أفضل للمواطنين.

القناة مياه القناة مياه الشرب والصرف الصحي بورسعيد

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