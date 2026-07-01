محافظ الدقهلية يفتتح فرع أحد البنوك الاستثمارية بمنية النصر لدعم الخدمات المصرفية

افتتح اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، فرع أحد البنك الاستثمارية بمدينة منية النصر، في إطار جهود الدولة للتوسع في تقديم الخدمات المصرفية الحديثة ودعم خطط التنمية الاقتصادية وتيسير حصول المواطنين على الخدمات المالية، بحضور عدد من مسئولي البنك، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وأكد المحافظ ، أن افتتاح الفرع بمنية النصر، يمثل إضافة مهمة للقطاع المصرفي بالمركز، ويسهم في توفير خدمات مصرفية متطورة تلبي احتياجات المواطنين وأصحاب الأنشطة التجارية والاستثمارية، بما يدعم جهود الدولة نحو تعزيز الشمول المالي وتحقيق التنمية المستدامة.

وأشاد المحافظ بالتعاون المثمر بين الأجهزة التنفيذية وإدارة البنك لإنجاز المشروع، مثمنًا الجهود المبذولة لإقامة الفرع وفق أحدث المعايير، بما يعكس اهتمام المؤسسات المصرفية بالتوسع في مختلف مراكز المحافظة وتقديم خدمات متميزة للمواطنين.

كما وجه مرزوق الشكر لجميع الجهات التي ساهمت في سرعة إنهاء الإجراءات والتنسيق اللازم لافتتاح الفرع، مؤكدًا استمرار المحافظة في تقديم كل أوجه الدعم للمؤسسات الجادة التي تسهم في دفع عجلة الاستثمار، وتوفير فرص عمل، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لأهالي الدقهلية.

واختتم المحافظ حديثه بالتأكيد على أن المحافظة ترحب بكافة الاستثمارات الجادة، وتعمل على تهيئة مناخ جاذب للاستثمار بما يحقق التنمية الشاملة ويرفع مستوى جودة الحياة للمواطنين.