وزير الري يكشف كواليس أزمة ترعة الهجارسة: تحركنا فورا بعد فيديو الاستغاثة

كشف الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تفاصيل تعامل الوزارة مع أزمة ترعة الهجارسة، مؤكدًا أن الوزارة تحركت بشكل فوري عقب رصد فيديو استغاثة نشره أحد المواطنين بشأن تراكم القمامة بالترعة.

توجيهات عاجلة بإزالة المخلفات

وأوضح الوزير، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «آخر النهار»، أنه أصدر توجيهات عاجلة بإزالة المخلفات والتأكد من وصول المياه إلى جميع المزارعين المتضررين، قبل إعادة نشر الفيديو عبر صفحته الرسمية، مشددًا على أن الهدف لم يكن توجيه اللوم للمواطن، وإنما إيصال رسالة توعوية تؤكد أن الترع تمثل شريانًا للحياة ومصدرًا أساسيًا للمياه والغذاء، ولا يجوز إساءة استخدامها.

وأشار سويلم إلى أن وزارة الموارد المائية والري تمتلك فريقًا متخصصًا لرصد كل ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب متابعة ما تنشره الصحف ووسائل الإعلام المحلية والعالمية، بهدف تعزيز سرعة الاستجابة لأي شكاوى أو مشكلات يتم تداولها.

التنبؤات الجوية وحركة الأمطار

وأضاف أن هذا الفريق يعمل بالتوازي مع فريق فني متخصص يتابع التنبؤات الجوية وحركة الأمطار والتطورات في أعالي النيل، مؤكدًا أن منظومة الرصد داخل الوزارة تجمع بين المتابعة الإعلامية والفنية، بما يضمن سرعة اكتشاف الأزمات والتعامل معها بكفاءة وفي الوقت المناسب.