مضيق هرمز على الطاولة.. القيادة المركزية الأمريكية: قوة دفاع البحرين تستضيف حوارا أمنيا إقليميا

أكدت القيادة المركزية الأمريكية، أن قوة دفاع البحرين تستضيف حوارا أمنيا إقليميا بشأن الأمن بمشاركة كبار القادة العسكريين من 12 دولة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وقالت القيادة المركزية الأمريكية: “القادة العسكريون من الدول الـ12 أكدوا التزامهم المشترك بضمان حرية الحركة عبر مضيق هرمز”.



وفي سياق متصل، قال الدكتور رامي عاشور، أستاذ العلوم السياسية، إن الغموض الذي يحيط ببعض بنود الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران كان السبب الرئيسي في تعثر المفاوضات بين الجانبين، خاصة ما يتعلق بآلية ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز.



وأوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج اليوم المذاع على “ دي إم سي” أن أحد البنود ينص على التزام إيران بـ"استخدام أفضل جهودها" لضمان المرور الآمن للسفن التجارية عبر مضيق هرمز لمدة 60 يومًا، إلا أن الاتفاق لم يحدد طبيعة هذه الترتيبات أو الإجراءات التي يتعين على طهران اتخاذها، وهو ما فتح الباب أمام تفسيرات متباينة بين الطرفين.