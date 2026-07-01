استجابة لطلب برلماني.. الحكومة تبدأ تنفيذ خطة تحويل البهنسا إلى مقصد سياحي عالمي

دخل ملف تطوير منطقة البهنسا الأثرية بمحافظة المنيا مرحلة التنفيذ، بعدما استجابت الحكومة لطلب النائب محسن حتة، عضو مجلس النواب، وقرار لجنة الإعلام والثقافة بالمجلس، حيث أوفدت لجنة حكومية مشتركة تضم ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات المعنية لإجراء معاينة ميدانية للمنطقة، تمهيدًا لإطلاق خطة متكاملة تستهدف تحويل البهنسا إلى واحدة من أبرز مقاصد السياحة الدينية في مصر.

معاينة ميدانية للمواقع الأثرية

وشملت الجولة تفقد جميع المواقع الأثرية بالمنطقة، وفي مقدمتها الأضرحة المسجلة ضمن الآثار الإسلامية والقبطية، ومسجد علي الحمام، والمنطقة المحيطة به، وذلك بمرافقة مسؤولي المنطقة الأثرية المختصة.

وأكد أعضاء اللجنة أن مدينة البهنسا تمتلك قيمة تاريخية وأثرية فريدة، باعتبارها من أهم مواقع التراث الإسلامي في مصر، بما يؤهلها لتكون محطة رئيسية على خريطة السياحة الدينية.

مشروع قومي لتطوير البهنسا

واتفقت اللجنة على أن مشروع تطوير منطقة آثار البهنسا يمثل مشروعًا قوميًا يتطلب تكاتف جميع الوزارات والجهات التنفيذية، مع تنفيذ خطة التطوير على مراحل، وتوفير الدعم اللازم لإنجاح المشروع وإبراز القيمة الحضارية والتاريخية للمدينة.

10 توصيات لتطوير المنطقة

وأوصت اللجنة بالإجماع بحزمة من الإجراءات، أبرزها:

تطوير البنية التحتية والمنطقة المحيطة بمسجد علي الحمام.

إنشاء ممشى يربط بين الأضرحة لتسهيل حركة الزائرين.

تطوير المنطقة المحيطة بضريح السبع بنات، وإنشاء خدمات متكاملة تشمل مسجدًا، ودورات مياه، ومكتبة، وموقف سيارات.

ترميم عدد من الأضرحة التاريخية، منها السبع بنات، وعلي الحمام، وأولاد عقيل، وسوادة.

إنشاء قاعة عرض تفاعلية للتعريف بتاريخ البهنسا ومعالمها الأثرية.

تركيب لوحات إرشادية باللغتين العربية والإنجليزية على الطرق المؤدية للموقع.

إنشاء ساحات انتظار للسيارات خارج المنطقة الأثرية.

إحلال وتجديد دورات المياه بالموقع العام.

تنفيذ أعمال صيانة وترميم لمسجد الحسن الصالح بن علي زين العابدين الأثري.

إنشاء مصلى للسيدات بالساحة الخارجية لمسجد علي الحمام.

إشادة برلمانية ومتابعة للتنفيذ

من جانبه، ثمّن النائب محسن حتة استجابة الحكومة وتشكيل اللجنة المشتركة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل بداية حقيقية لتنفيذ مشروع طال انتظاره، مشددًا على استمرار متابعته مع الوزارات والهيئات المختصة لضمان تنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة، ووضع البهنسا على خريطة السياحة الدينية بما يليق بمكانتها التاريخية والأثرية.