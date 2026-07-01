برلمانية تؤيد "شريحة الطفل": ضرورة لحماية الأبناء من مخاطر المحتوى الإلكتروني

أكدت النائبة عبلة الهواري، عضو مجلس النواب، أن إطلاق خدمة "شريحة الطفل" يعد خطوة مهمة لحماية الأطفال من مخاطر الإنترنت، مؤكدة أنه لا مانع من تطبيقها طالما أنها تستهدف توفير بيئة رقمية أكثر أمانًا للأبناء والحد من تعرضهم للمحتوى غير المناسب.

وقالت الهواري، في تصريحات خاصة، إن الأطفال يقضون وقتًا طويلًا على الإنترنت، ما يجعلهم أكثر عرضة لمشاهد العنف والمحتوى غير الملائم لأعمارهم، مشددة على أن الحد من هذا المحتوى أصبح ضرورة لحماية النشء والحفاظ على قيم المجتمع.

التكنولوجيا وسيلة مهمة للتعليم وتنمية المهارات

وأضافت أن التكنولوجيا تمثل وسيلة مهمة للتعليم وتنمية المهارات، لكنها تحتاج إلى رقابة وتوجيه من الأسرة، موضحة أن "شريحة الطفل" تُعد وسيلة مساعدة لأولياء الأمور وليست بديلًا عن دورهم في متابعة الأبناء.

وطالبت بالتوازي مع تطبيق الخدمة بتكثيف حملات التوعية لتعزيز ثقافة الاستخدام الآمن للإنترنت بين الأطفال وأسرهم.