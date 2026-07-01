خلال اجتماع حماة الوطن مع محافظ الجيزة.. برلماني يطالب بحلول عاجلة لأزمات أرض اللواء وأبو رواش

عقدت الكتلة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلسي النواب والشيوخ اجتماعًا موسعًا مع الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، لمناقشة عدد من الملفات الخدمية والتنموية التي تمس المواطنين بمختلف أنحاء المحافظة، وذلك بحضور الدكتور نافع عبد الهادي، أمين عام الحزب بالمحافظة ولفيف من أعضاء المجلسين.

وخلال الاجتماع، استعرض النائب عمرو رشاد، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، وعضو لجنة القيم، ورئيس قطاع وسط الجيزة بحزب حماة الوطن، عددًا من الطلبات والمشكلات التي تهم أهالي قطاع وسط الجيزة، مطالبًا بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها.

التدخل لإعادة النظر في مواعيد تشغيل السلم الكهربائي

وأكد النائب عمرو رشاد ضرورة التدخل لإعادة النظر في مواعيد تشغيل السلم الكهربائي بمنطقة أرض اللواء، مشيرًا إلى أن المواعيد الحالية لا تتناسب مع احتياجات المواطنين، وهو ما يتسبب في معاناة يومية للأهالي.

كما طالب بسرعة تنظيف حرم شريط السكة الحديد، مؤكدًا أنه أصبح بؤرة للمخلفات ويحتاج إلى تدخل عاجل حفاظًا على الصحة العامة والمظهر الحضاري.

وتناول الاجتماع أيضًا المشكلات التي تواجه مصانع أبو رواش، حيث أوضح النائب عمرو رشاد حجم التحديات التي تواجه المنطقة الصناعية، مؤكدًا أن محافظ الجيزة أبدى تفهمًا كاملًا للموقف، ووعد بدراسة الحلول المناسبة.

وأثار النائب كذلك ملف تحويل مدرسة باحثة البادية بإمبابة إلى نظام التعليم المزدوج، مؤكدًا أن هذا التوجه لا يتناسب مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية لأهالي المنطقة، مطالبًا بمراعاة احتياجات الأسر قبل اتخاذ أي قرارات في هذا الشأن.

وفي إطار الاهتمام بذوي الهمم، طالب النائب بإنشاء مدرسة متخصصة لهم في نطاق الجيزة والدقي والعجوزة، لافتًا إلى أن هذه المناطق تفتقر إلى مدارس خاصة بهذه الفئة، رغم ما تحظى به من اهتمام غير مسبوق في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كما شدد على أهمية الإسراع في إنشاء نقطة أمنية بشارع النيل الأبيض بميدان لبنان، لمواجهة تجارة المخدرات وتعزيز الأمن وحماية الشباب والأسر.

وفي ختام الاجتماع، تمت مراجعة جميع الطلبات المقدمة من أهالي قطاع وسط الجيزة، حيث أكد محافظ الجيزة أن الأجهزة التنفيذية تدرس هذه الملفات تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.