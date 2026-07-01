محافظ كفر الشيخ: قرار إزالة صفة النفع العام عن أراضي بر بحري يؤسس لمرحلة جديدة من التنمية الشاملة

قال محافظ كفرالشيخ المهندس إبراهيم مكي، اليوم /الأربعاء/، إن قرار إزالة صفة النفع العام عن الأراضي المملوكة للدولة؛ ملكية عامة الواقعة تحت إشراف جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وتخصيصها لصالح محافظة كفرالشيخ؛ يمثل بداية مرحلة جديدة من التنمية الشاملة لأهالي منطقة بر بحري، مشيرًا إلى أن المحافظة لن تدخر جهدًا في استكمال جميع الملفات التي تمس حياة المواطنين.

جاء ذلك خلال حضور محافظ كفرالشيخ اليوم /الأربعاء/، مؤتمر «بر بحري» بمركز بلطيم، وذلك عقب صدور قرار إزالة صفة النفع العام عن الأراضي المملوكة للدولة؛ ملكية عامة الواقعة تحت إشراف جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وتخصيصها لصالح محافظة كفرالشيخ؛ بما يتيح البدء في إجراءات تقنين أوضاع واضعي اليد وفقًا لأحكام القانون.

وشهد المؤتمر حضورًا واسعًا من أهالي المنطقة الذين عبروا عن سعادتهم بهذا القرار، مؤكدين أنه يمثل حلمًا طال انتظاره لعقود، مقدمين خالص الشكر للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مرددين هتافات "شكرًا فخامة الرئيس.. تحيا مصر".

وأكد محافظ كفرالشيخ أن القرار جاء تتويجًا لجهود مكثفة بذلتها الدولة من خلال التنسيق بين الجهات المعنية لحل واحدة من أبرز القضايا التي شغلت أهالي قرى بر بحري بمركزي بلطيم ومطوبس، موضحًا أنه تم عقد العديد من الاجتماعات الفنية والقانونية مع جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وهيئة مستشاري مجلس الوزراء، والمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، ولجنة الزراعة بمجلس النواب، إلى جانب مخاطبة الجهات المختصة لتفعيل الإجراءات اللازمة، وصولًا إلى صدور قرار السيد رئيس الجمهورية، الذي أنهى معاناة المواطنين وفتح الباب أمام تقنين أوضاعهم.

وأوضح المحافظ - خلال المؤتمر - أن القرار يمثل نقلة مهمة لأهالي المنطقة، مؤكدًا أنه أصبح بإمكان واضعي اليد التقدم بطلبات لتقنين أوضاعهم وفقًا لأحكام القانون رقم 168 لسنة 2025 ولائحته التنفيذية؛ بما يضمن استقرار الأسر، ويحفظ حقوق الدولة، ويحقق البعد الاجتماعي للمواطنين.

وأضاف أن رؤية المحافظة لا تقتصر على الحفاظ على مكانتها الزراعية والسياحية، بل تمتد إلى بناء هوية صناعية قوية من خلال تطوير المناطق الصناعية وتشجيع إقامة المصانع الصغيرة والمتوسطة؛ بما يوفر فرص عمل حقيقية للشباب، ويدعم الأسر، ويزيد الإنتاج، بالتوازي مع التوسع في مشروعات الصرف الصحي، واستكمال مشروعات البنية التحتية، والعمل على توصيل الغاز الطبيعي للمنازل والمصانع بالمناطق الصناعية، بما يحقق التنمية المستدامة ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

إلى ذلك، هنأ محافظ كفرالشيخ، أبناء المحافظة والشعب المصري بذكرى ثورة 30 يونيو، مؤكدًا أن هذه الثورة أعادت للدولة المصرية قوتها ومهدت الطريق لتنفيذ مشروعات التنمية الشاملة، وأن العمل العام رسالة لخدمة المواطنين، قائلًا: «نعمل لخدمتكم، وأسعدتم قلبي بهذه الفرحة»، مؤكدًا استمرار المحافظة في بذل كل الجهود لتحقيق تطلعات الأهالي.

وشدد محافظ كفرالشيخ على استمرار العمل بروح الفريق الواحد لاستكمال مسيرة التنمية.