صفية العمري تنفي شائعة وفاتها: أنا بخير والشائعة تؤذي أسرتي

طمأنت الفنانة صفية العمري جمهورها على حالتها الصحية، نافية ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وفاتها، مؤكدة أنها تتمتع بصحة جيدة، ومستنكرة تداول مثل هذه الشائعات التي تثير القلق بين أسرتها ومحبيها.



وقالت صفية العمري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "تفاصيل" مع الإعلامية نهال طايل، المذاع على قناة "صدى البلد 2": "أنا حلوة وزي الفل.. والله يسامحهم على كلامهم، لكن كل شيء مقدر ومكتوب".

وأعربت عن استيائها من تكرار شائعات الوفاة، مشيرة إلى أن هذا النوع من الأخبار لا يسبب لها القلق فقط، وإنما يترك أثرًا نفسيًا كبيرًا على أسرتها، خاصة أبنائها المقيمين خارج مصر، إلى جانب أصدقائها ومحبيها الذين يسارعون للاطمئنان عليها.

وأضافت أن هاتفها لم يتوقف عن استقبال الاتصالات من داخل مصر وخارجها عقب انتشار الشائعة، متسائلة عن الهدف من نشر مثل هذه الأخبار، ومؤكدة أن مثل هذه التصرفات لا تؤدي سوى إلى إيذاء مشاعر الآخرين.



