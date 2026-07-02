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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

العسيلي: إطلاق «خدمتي اطمن» رسالة واضحة بأن أمن أطفال مصر أولوية

النائبة نجلاء العسيلي
النائبة نجلاء العسيلي
حسن رضوان

ثمنت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، الاستجابة السريعة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمطالب مجلس النواب بإطلاق شريحة الطفل «خدمتي اطمن»، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في جهود الدولة لحماية الأطفال في الفضاء الرقمي، وتعكس حرص القيادة السياسية على بناء بيئة إلكترونية آمنة للأجيال الجديدة.

حماية النشء وتعزيز الأمن الرقمي

وأكدت العسيلي، في بيان صحفي لها اليوم، أن إطلاق هذه الخدمة يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يولي اهتمامًا بالغًا بحماية النشء وتعزيز الأمن الرقمي، مشيرة إلى أن التطور التكنولوجي يجب أن يصاحبه إطار متكامل يحافظ على القيم ويحمي الأطفال من مخاطر الإنترنت، وعلى رأسها المحتوى غير الملائم وجرائم الابتزاز الإلكتروني والاستغلال.

 إجراءات عملية تمس حياة الأسر المصرية 

وأضافت أن الاستجابة السريعة من وزارة الاتصالات لمطالب البرلمان تؤكد وجود تنسيق وتكامل حقيقي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، بما يحقق صالح المواطن ويترجم توصيات النواب إلى إجراءات عملية تمس حياة الأسر المصرية بشكل مباشر.

تعزيز الاستخدام الآمن للتكنولوجيا

وأوضحت عضو مجلس النواب أن شريحة الطفل «خدمتي اطمن» تمنح أولياء الأمور أدوات أكثر فاعلية لمتابعة استخدام أبنائهم للهواتف المحمولة والإنترنت، بما يسهم في تعزيز الاستخدام الآمن للتكنولوجيا، ويحد من المخاطر الرقمية التي أصبحت تمثل تحديًا متزايدًا في ظل الانتشار الواسع للمنصات الإلكترونية.

حماية الأطفال في العصر الرقمي 

واكدت النائبة نجلاء العسيلي على أن حماية الأطفال في العصر الرقمي أصبحت مسؤولية وطنية مشتركة، تتطلب استمرار تطوير الحلول التكنولوجية والتوعية المجتمعية، مشيدة بسرعة تحرك وزارة الاتصالات واستجابتها لمطالب البرلمان، بما يعكس اهتمام الدولة ببناء مجتمع رقمي آمن يحافظ على مستقبل أبنائنا.

نجلاء العسيلي خدمتي اطمن أمن أطفال مصر مجلس النواب حزب الشعب الجمهوري

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