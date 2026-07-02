برلماني: لا يجوز معاقبة أصحاب العدادات الكودية أكثر من مرة.. و59 طلب إحاطة بسبب الأزمة

علق النائب أحمد السنجيدي، عضو مجلس النواب، على أزمة العدادات الكودية، مؤكدًا أن المواطنين الذين بادروا بتقنين أوضاعهم لا يجب أن يتعرضوا لعقوبات إضافية، مشيرًا إلى أن البرلمان تقدم بـ59 طلب إحاطة لمناقشة الملف في انتظار حضور الوزراء المعنيين.

تقنين الوضع ينهي المخالفة

وقال السنجيدي إن المواطن الذي ارتكب مخالفة وسدد مستحقات التصالح وقنن وضعه أصبح ملتزمًا بالقانون، وبالتالي لا يصح أن يستمر في التعرض لإجراءات أو عقوبات إضافية مثل الحرمان من بعض الخدمات أو الدعم.

العدادات الكودية ليست دائمًا بسبب المخالفة

وأوضح أن هناك حالات أخرى حصلت على عدادات كودية بسبب عدم توافر عدادات عادية، رغم أنها لم ترتكب أي مخالفة، مؤكدًا أن هذه الفئة لا ينبغي معاملتها باعتبارها مخالفة.

رفض تكرار العقوبة

وأضاف عضو مجلس النواب أن المواطن الذي تقدم للتصالح أو حصل على عداد كودي في ظروف تنظيمية لا يستحق أن يعاقب أكثر من مرة، مشددًا على ضرورة إيجاد حلول عادلة تراعي أوضاع المواطنين.

59 طلب إحاطة في البرلمان

وأشار السنجيدي إلى أن أعضاء مجلس النواب تقدموا بـ59 طلب إحاطة بشأن أزمة العدادات الكودية، في أكبر تحرك برلماني يجمع مختلف التيارات حول قضية واحدة، موضحًا أن اجتماع اللجنة المختصة أُجل لحين حضور الوزراء المعنيين، رغم أنه كان مقررًا عقده قبل 30 يونيو.