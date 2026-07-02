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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

طب أسنان المنصورة تكرم هيئة التمريض تقديرًا لجهودهم في دعم المنظومة الصحية

تكريم بطب الأسنان
تكريم بطب الأسنان
همت الحسينى

كرَّمت كلية طب الأسنان بجامعة المنصوره عددًا من أعضاء هيئة التمريض العاملين بها، تقديرًا لجهودهم المخلصة ورسالتهم الإنسانية في خدمة المرضى ودعم المنظومة الصحية، وذلك خلال احتفالية أُقيمت بمقر الكلية عقب انتهاء أعمال الامتحانات.

 وذلك برعاية الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، والدكتور طارق غلوش، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث والمشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وريادة الدكتور ياسر لطفي عبد النبي، عميد كلية طب الأسنان، وإشراف الدكتورة رباب إبراهيم سلامة، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأكد الدكتور ياسر لطفي، أن هيئة التمريض تمثل الركيزة الأساسية لنجاح أي مؤسسة طبية، وأن مهنة التمريض رسالة إنسانية سامية تتطلب الإخلاص والتفاني، مشيرًا إلى أن ما يقدمه أفراد هيئة التمريض من جهود متميزة يسهم في دعم العملية العلاجية والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية، وأن هذا التكريم يأتي تعبيرًا عن تقدير الكلية واعتزازها بعطائهم المستمر.

واشادت الدكتورة رباب إبراهيم سلامة، بالدور الحيوي الذي تؤديه هيئة التمريض في تقديم الرعاية الصحية داخل عيادات الكلية، إلى جانب مشاركتهم الفاعلة في القوافل الطبية وخدمة المجتمع، مؤكدة أن التزامهم المهني وإخلاصهم في أداء رسالتهم يمثلان أحد أهم عوامل نجاح المنظومة الصحية بالكلية.

واختُتمت الاحتفالية بتكريم عدد من أعضاء هيئة التمريض، بحضور قيادات الكلية وعدد من أعضاء الجهاز الإداري، تقديرًا لعطائهم وجهودهم المستمرة، وتأكيدًا لاعتزاز كلية طب الأسنان وجامعة المنصورة بدورهم المحوري في تقديم خدمات صحية وتعليمية متميزة، ودعم رسالة الجامعة في خدمة المجتمع والارتقاء بجودة الرعاية الصحية.

الدقهلية طب الاسنان جامعه المنصوره

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