تغييرات منتظرة في تشكيل منتخب مصر..وتحذيرات من سلاح أستراليا الهوائي

كشف الناقد الرياضي إسلام محمد عن ملامح التغييرات المتوقعة في تشكيل منتخب مصر قبل مواجهة أستراليا في دور الـ32 من بطولة كأس العالم، مؤكدًا أن المفاجآت المحتملة لا تقتصر على موقف محمد صلاح، وإنما تمتد إلى عدد من الخيارات الفنية التي يدرسها الجهاز الفني بقيادة حسام حسن.

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد" على قناة "صدى البلد"، أن الجهاز الفني قد يدفع بمحمود حسن "تريزيجيه" بدلًا من أحمد فتوح، إلى جانب عودة حمدي فتحي لتعويض غياب مهند لاشين.

وأضاف أن الخيارات المتاحة في مركز قلب الدفاع أصبحت محدودة، ما يجعل الثنائي ياسر إبراهيم ورامي ربيعة الأقرب للتواجد في التشكيل الأساسي، مشيرًا إلى أن حمدي فتحي يمثل أحد الحلول المهمة بفضل قدرته على اللعب في أكثر من مركز داخل الملعب.

وحذر من الاستهانة بالمنتخب الأسترالي، مؤكدًا أن أبرز نقاط قوته تتمثل في الكرات الهوائية، نظرًا لامتلاكه لاعبين أصحاب قامات طويلة وقدرات بدنية مميزة، إلى جانب عناصر هجومية قوية، من بينهم عدد من اللاعبين المجنسين.

وأشار إلى أن المنتخب الأسترالي يعتمد بصورة كبيرة على الكرات العرضية واستغلال الكرة الثانية، وهو ما يتطلب من لاعبي منتخب مصر تجنب الالتحامات الهوائية غير المحسوبة، مع التركيز على اللعب الأرضي للحد من خطورة المنافس وتحقيق أفضلية فنية خلال اللقاء.