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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ننشر الصور الأولى لضحايا جريمة ساقلتة.. أب ونجلاه أنهت رصاصات الغدر حياتهم

ضحايا الغدر
ضحايا الغدر
سوهاج _ أنغام الجنايني

حصل صدى البلد على الصور الأولى لضحايا الجريمة الأسرية المروعة التي شهدتها قرية العوامية التابعة لمركز ساقلتة شرق محافظة سوهاج، والتي راح ضحيتها أب ونجلاه، بعدما لقي الثلاثة مصرعهم؛ إثر تعرضهم لإطلاق أعيرة نارية داخل مركب نيلي، في واقعة هزت الرأي العام بالمحافظة.

تفاصيل الواقعة

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج من إلقاء القبض على المتهم الرئيسي في ارتكاب الجريمة، وهو شقيق المجني عليه، وذلك بعد ساعات من تكثيف التحريات وجهود البحث، حيث تم اقتياده إلى ديوان مركز الشرطة تمهيدًا لعرضه على جهات التحقيق المختصة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء الدكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، بلاغًا يفيد بوقوع جريمة قتل بدائرة مركز ساقلتة، وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية وضباط إدارة البحث الجنائي إلى موقع البلاغ، وتم فرض كردون أمني، بينما دفعت قوات الإنقاذ النهري بفرقها لتمشيط مجرى نهر النيل بحثًا عن الجثامين.

وكشفت التحريات الأولية أن الضحايا هم أب ونجلاه، لقوا مصرعهم بعد إصابتهم بأعيرة نارية أثناء تواجدهم على متن مركب في نهر النيل، فيما أشارت التحريات إلى أن المتهم، وهو شقيق الأب، أطلق النار عليهم قبل أن يتخلص من الجثامين بإلقائها في مياه النيل في محاولة لإخفاء آثار الجريمة.

وعقب تقنين الإجراءات، نجحت الأجهزة الأمنية في تحديد مكان اختباء المتهم وضبطه، فيما تواصل جهات التحقيق استجوابه ومواجهته بالتحريات وأقوال الشهود، للوقوف على الدافع الحقيقي وراء ارتكاب الواقعة.

وفي الوقت نفسه، تواصل قوات الإنقاذ النهري عمليات البحث وانتشال الجثامين، بالتزامن مع استكمال فريق البحث الجنائي أعمال الفحص وجمع الأدلة وسماع أقوال الشهود، تمهيدًا لكشف جميع ملابسات الجريمة.

وأشارت المعلومات الأولية إلى أن خلافات عائلية كانت وراء ارتكاب الواقعة، إلا أن جهات التحقيق لا تزال تستكمل تحقيقاتها للتأكد من الدافع الحقيقي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم، تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة التي باشرت التحقيق في واحدة من أبشع الجرائم الأسرية التي شهدتها محافظة سوهاج خلال الفترة الأخيرة.

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