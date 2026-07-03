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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة المنصورة تعزز مسيرة التميز المؤسسي بـ17 ترشيحًا في الدورة الخامسة لجائزة مصر للتميز الحكومي

تعزيز ترشح لجامعة المنصوره
تعزيز ترشح لجامعة المنصوره
همت الحسينى

تواصل جامعة المنصورة ترسيخ مكانتها بين الجامعات المصرية الرائدة في تطبيق معايير التميز المؤسسي، من خلال مشاركتها في الدورة الخامسة لجائزة مصر للتميز الحكومي 2026، في خطوة تعكس التزامها بتطوير الأداء، وترسيخ ثقافة الجودة والابتكار، وتمكين الكفاءات، بما يعزز تنافسيتها وريادتها على المستويين المحلي والدولي.

 وأكد الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، أن مشاركة الجامعة في جائزة مصر للتميز الحكومي تأتي ترجمةً لرؤية استراتيجية تستهدف بناء منظومة مؤسسية أكثر كفاءة واستدامة، ترتكز على الحوكمة والابتكار والارتقاء المستمر بالأداء، مشيرًا إلى أن الاستثمار في الكفاءات البشرية، وتعزيز ثقافة التميز، يمثلان أساسًا لتعزيز تنافسية الجامعة وترسيخ ريادتها على المستويات كافة.

وتخوض الجامعة منافسات الجائزة هذا العام بـ17 ترشيحًا في عدد من الفئات، تضم 5 كليات مرشحة ضمن فئة أفضل مؤسسة تعليمية حكومية، وهي: كلية الهندسة، وكلية الطب، وكلية الصيدلة، وكلية طب الأسنان، وكلية الطب البيطري، إلى جانب 9 ترشيحات فردية لقيادات وكوادر إدارية متميزة، و3 فرق عمل مؤسسية هي: AI Kids، ورواد تميز البحث العلمي، وبصمة.

كما تتضمن مشاركة الجامعة مجموعة من المبادرات المؤسسية والمجتمعية التي تعكس توجهها نحو الابتكار والاستدامة، وتشمل تطوير الخدمات

الصديقة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز تكافؤ الفرص وتمكين المرأة، إلى جانب مبادرات طبية رائدة ذات أثر مجتمعي، من بينها إنتاج الأمصال الموضعية وتقنيات إصلاح الصمام الأورطي.

وتؤكد هذه المشاركة أن التميز المؤسسي في جامعة المنصورة ليس هدفًا مرحليًا، بل نهج عمل متكامل يدعم التطوير المستمر، ويرتقي بجودة الخدمات التعليمية والبحثية والمجتمعية، ويعزز مكانة الجامعة في مؤشرات التنافسية والتميز محليًا ودوليًا.

المنصوره جامعه مبادرات رئيس الجامعة

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