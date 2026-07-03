قرار عاجل بحق المتهم في واقعة قرية العوامية بسوهاج

قررت جهات التحقيق المختصة بمحافظة سوهاج، حبس المتهم بارتكاب جريمة قتل شقيقه ونجليه بقرية العوامية التابعة لمركز ساقلتة، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع استمرار استكمال التحريات وسماع أقوال الشهود، لكشف جميع ملابسات الواقعة.

وجاء قرار الحبس عقب مواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات الأولية، والتي كشفت أن خلافًا عائليًا نشب بين زوجة المتهم وزوجة شقيقه بسبب خلافات أسرية، تطور إلى مشاجرة، قبل أن يقرر المتهم الانتقام بطريقة مأساوية.

وكشفت التحقيقات الأولية أن المجني عليه كان برفقة نجليه يستقل مركبًا في نهر النيل بالقرب من قرية العوامية، وأثناء ذلك استقل المتهم "لانش" بحريًا، وتوجه إليهم، ثم أطلق وابلاً من الأعيرة النارية صوب المركب، ما أدى إلى مصرع الأب ونجليه وغرق المركب في مياه النيل.

ماذا حدث؟

وعقب ارتكاب الواقعة، كثفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج جهودها، وتمكنت من ضبط المتهم بعد ساعات قليلة من الحادث، واقتياده إلى ديوان مركز الشرطة، حيث باشرت النيابة العامة التحقيق معه.

وفي تطور لاحق، نجحت فرق الإنقاذ النهري في انتشال جثماني نجلي المجني عليه، وهما الصباح عادل (21 عامًا)، وعبدة عادل (14 عامًا)، من أمام جزيرة الخزندارية، وتم نقلهما إلى مشرحة مستشفى طهطا العام، فيما تتواصل أعمال البحث عن جثمان الأب الذي لا يزال مفقودًا بمياه النيل.

وكان اللواء الدكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارًا بوقوع الجريمة، وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية وضباط إدارة البحث الجنائي إلى موقع البلاغ، وتم فرض كردون أمني، فيما دفعت قوات الإنقاذ النهري بفرقها لتمشيط مجرى النيل والبحث عن الضحايا.

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها في القضية، مع تكليف المباحث باستكمال التحريات حول الواقعة، وبيان الدافع الحقيقي للجريمة، في الوقت الذي لا تزال فيه فرق الإنقاذ النهري تواصل عمليات التمشيط للعثور على جثمان الأب، لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.