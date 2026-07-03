4 رصاصات بيد العم .. تفاصيل إصابات نجلي ضحية مذ. بحة العوامية

كشفت المناظرة الأولية تفاصيل جديدة في جريمة العوامية المروعة بمركز ساقلتة بمحافظة سوهاج، حيث تبين إصابة نجلي المجني عليه بطلقات نارية متعددة، عقب نجاح فرق الإنقاذ النهري في انتشالهما من مياه نهر النيل، بينما لا تزال عمليات البحث مستمرة عن جثمان والدهما.

ماذا حدث؟

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثماني شاب 21 عامًا، وشقيقه 14 عامًا، من أمام جزيرة الخزندارية، وتم نقلهما بسيارات الإسعاف إلى مشرحة مستشفى طهطا العام، حيث وضعا تحت تصرف جهات التحقيق.

وكشفت المناظرة الأولية أن الجثمان الأول أصيب بطلقين ناريين استقرا في الوجه والصدر، فيما تبين إصابة الجثمان الثاني بطلقين آخرين في الرأس والصدر، ليصل إجمالي الإصابات إلى 4 طلقات نارية، كما أظهرت المناظرة وجود علامات غرق على الجثمانين، في مشهد يعكس قسوة الجريمة التي هزت الشارع السوهاجي.

وكانت الأجهزة المختصة قد تلقت إخطارًا بنجاح فرق الإنقاذ في انتشال الجثمانين، فيما تواصل فرق الإنقاذ النهري، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، أعمال التمشيط المكثفة بمجرى نهر النيل للعثور على جثمان الأب، الذي لا يزال مفقودًا منذ وقوع الحادث.

وتشير التحقيقات الأولية إلى أن المتهم، وهو عم الضحيتين، أطلق وابلًا من الأعيرة النارية تجاه شقيقه ونجليه أثناء استقلالهم مركبًا في نهر النيل، إثر خلافات عائلية، ما أدى إلى سقوطهم في المياه ووفاتهم، قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية من ضبطه وإحالته إلى جهات التحقيق، التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها الموسعة في القضية، مع انتظار العثور على جثمان الأب لاستكمال الإجراءات القانونية والوقوف على جميع ملابسات واحدة من أبشع الجرائم الأسرية التي شهدتها محافظة سوهاج خلال الفترة الأخيرة.