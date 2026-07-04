علامات الجفاف عند الأطفال وكبار السن ومتى يجب التوجه للطبيب؟

يحدث الجفاف عندما يفقد الجسم سوائل أو يستهلكها بكميات تفوق ما يحصل عليه منها؛ وحينها لا يتبقى لدى الجسم ما يكفي من الماء والسوائل الأخرى لأداء وظائفه المعتادة. ويؤدي عدم تعويض السوائل المفقودة إلى الإصابة بالجفاف.

يمكن أن يصاب أي شخص بالجفاف، إلا أن هذه الحالة تكون أكثر خطورة لدى الرضع والأطفال وكبار السن.

تُعد الإصابة بالإسهال والقيء السبب الأكثر شيوعاً للجفاف لدى الأطفال الصغار. أما كبار السن، فتكون كمية المياه في أجسامهم أقل بطبيعتها، كما قد يعانون من حالات صحية أو يتناولون أدوية -مثل مدرات البول- تزيد من خطر إصابتهم بالجفاف.

كما يمكن أن يصاب بالجفاف أي شخص لا يشرب كميات كافية من الماء أثناء الطقس الحار، ويزداد هذا الاحتمال لدى الأشخاص الذين يمارسون أنشطة بدنية في الأجواء الحارة.

عادةً ما يؤدي شرب المزيد من السوائل إلى علاج حالات الجفاف الخفيفة والمتوسطة، في حين تتطلب حالات الجفاف الشديد تدخلاً طبياً فورياً.

أعراض الجفاف



لا يُعد الشعور بالعطش دائماً مؤشراً دقيقاً لحاجة الجسم إلى الماء؛ فالكثير من الأشخاص، ولا سيما كبار السن، لا يشعرون بالعطش إلا بعد إصابتهم بالجفاف. ولهذا السبب، من المهم زيادة كمية السوائل التي يتم تناولها في الطقس الحار أو أثناء المرض.

قد تختلف أعراض الجفاف باختلاف العمر.

الرضع أو الأطفال الصغار

التبول بمعدل أقل من المعتاد أو عدم وجود حفاضات مبللة لمدة ثلاث ساعات.

جفاف الفم.

غياب الدموع عند البكاء.

تسارع ضربات القلب.

غؤور (انخفاض) العينين أو الخدين أو اليافوخ (المنطقة اللينة أعلى الجمجمة).

نقص الطاقة أو سرعة الانفعال والنزق.

عدم عودة الجلد إلى وضعه الطبيعي فوراً عند قرصه.



أما أعراض الجفاف لدى كبار السن

عطش شديد.

قلة التبول.

بول داكن اللون.

الشعور بالتعب.

الدوخة.

الارتباك أو التشوش الذهني.

عدم عودة الجلد إلى وضعه الطبيعي فوراً عند قرصه.

غؤور (انخفاض) العينين أو الخدين.



متى تجب زيارة الطبيب

اتصل بمقدم الرعاية الصحية الخاص بك إذا كنت أنت أو أحد أحبائك:

تعاني من إسهال مستمر لمدة 24 ساعة أو أكثر.

تعاني من سرعة الانفعال أو الارتباك.

تشعر بنعاس زائد أو خمول أكثر من المعتاد.

غير قادر على الاحتفاظ بالسوائل في الجسم (تقيؤ مستمر).

تلاحظ وجود دم أو لون أسود في البراز.

تعاني من حمى تصل إلى 102 درجة فهرنهايت (حوالي 39 درجة مئوية) أو أعلى.

المصدر: mayoclinic