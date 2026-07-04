ضبط عاطل بتهمة سرقة هاتف مواطن بمنطقة مدينة نصر

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطعى فيديو تم تداولهما بمواقع التواصل الإجتماعى تضمنا تضرر القائم على النشر من قيام أحد الأشخاص بالدلوف إلى الشقة ملكه وسرقة هاتفه المحمول بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة .

سرقة هاتف محمول

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد المجنى عليه (مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول) وبسؤاله أقر أنه بتاريخ 29 يونيو المنقضى قام أحد الأشخاص بالدلوف للشقة ملكه كائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث وسرقة هاتفه المحمول بأسلوب "المغافلة" .

أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطعى الفيديو (عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة ثان مدينة نصر) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بذات الأسلوب ، وتم بإرشاده ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .