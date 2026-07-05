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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

11.2 مليار جنيه منحا لعملاء التأجير التمويلي في فبراير الماضي

نشاط التأجير التمويلي - صورة تعبيرية
نشاط التأجير التمويلي - صورة تعبيرية
علياء فوزى

صعدت قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التأجير التمويلي خلال شهر فبراير 2026، بنمو 1.9 % على أساس سنوي.

وكشفت هيئة الرقابة المالية، في أحدث تقرير صادر عنها، حصل موقع “صدى البلد” على نسخة منه، أن قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التأجير التمويلي سجلت 11.2 مليار جنيه خلال شهر فبراير 2026 مقارنة بحوالي 11 مليار جنيه خلال نفس الشهر  من العام السابق له، مسجلة نموا قدره 1.9%.

وتراجع عدد عقود نشاط التأجير التمويلي لنحو 179 عقدا خلال الفترة فبراير 2026 مقابل 179 عقدا خلال نفس الفترة من العام 2025، بانخفاض 9.1%.

عقود العقارات والأراضي في المقدمة

كشفت هيئة الرقابة المالية عن استحواذ عقود العقارات والأراضي على النصيب الأكبر من قيمة عقود التأجير التمويلي خلال فبراير 2026 بنسبة تصل 59.4%، ثم عقود الآلات والمعدات بنسبة 12.6%، تليها عقود سيارات النقل بنسبة 9.2%،  وتأتي عقود السيارات الملاكي في المرتبة الرابعة بنسبة 2.3%.

إجمالي التمويلات خلال 2026

وأظهرت بيانات صادرة عن  هيئة الرقابة المالية، أن قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التأجير التمويلي سجلت 179,165 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى ديسمبر 2025، مقارنة بحوالي 118.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق له، مسجلة نموا قدره 50.8%

ما هو التأجير التمويلي؟

التأجير التمويلي يُعد من أبرز أدوات التمويل التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال توفير التمويلات للأفراد والشركات، خاصة المشروعات الصغيرة والمبادرات القومية المدرجة بالموازنة العامة للدولة، كما يلعب دورًا محوريًا في تنشيط قطاعات عدة، أبرزها العقارات، والآلات، والمعدات، فضلًا عن توفير وحدات سكنية للمواطنين.

وتتولى الهيئة العامة للرقابة المالية مسؤولية إصدار تراخيص شركات التأجير التمويلي، إلى جانب متابعة نشاطها وضمان التزامها بالضوابط المنظمة للسوق.

التأجير التمويلي هيئة الرقابة المالية عقود العقارات والأراضي عقود سيارات النقل

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