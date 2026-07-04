حقوق الإنسان: ثورة 30 يونيو أعادت الوطن لأبنائه وغيرت مسار مصر

أكد الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أنه مر 13 عامًا على ثورة 30 يونيو، التي تعد من أهم المحطات التاريخية في مصر، مؤكدًا أن الثورة غيرت مسار مصر بالكامل إلى الطريق الصحيح.

وأضاف عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بيزنس حياة" الذي يقدمه الإعلامي هشام سامي، أن ثورة 30 يونيو أعادت الوطن إلى أبنائه، وأن مصر شهدت تطورات كبيرة خلال السنوات الـ13 الأخيرة.

وأوضح أن من أهم ما تحقق خلال السنوات الأخيرة الحفاظ على الدولة، وصولًا إلى إعادة بناء مؤسساتها، ثم بناء الإنسان، وتعزيز جودة حياته، وترسيخ مفاهيم حقوق الإنسان.

ولفت إلى أن الدولة، طوال السنوات الماضية، كانت تجري نقاشات حول حقوق الإنسان، وأنها تحافظ على حقوق الإنسان المدنية، كما أكدت أن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لا تقل أهمية عن الحقوق السياسية والمدنية.

وأشار إلى أن المصريين خرجوا إلى الشوارع في 30 يونيو لأنهم كانوا يدركون حقوقهم.