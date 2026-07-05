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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

إلغاء حفل محمد فضل شاكر في بيروت بعد تدهور حالة والده

محمد فضل شاكر
محمد فضل شاكر
محمد سعيد

كشفت صفحة الفنان محمد فضل شاكر -عبر تطبيق انستجرام- عن إلغاء حفله الغنائي الذي كان يرتقب في العاصمة بيروت يوم 8 يوليو الجاري. 

يأتي ذلك بعدما كشفت تقارير إخبارية لبنانية عن نقل الفنان فضل شاكر، من السجن إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية. 

أعمال محمد فضل شاكر 

كان طرح الفنان سعد لمجرد، اغنيته مع الفنان محمد فضل شاكر، التي تحمل اسم القمر ديالي، عبر يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة، في أول ديو غنائي بينهما. 

القمر ديالي، هي أغنية مغربية لبنانية من كلمات والحان : جمانة جمال، وتوزيع موسيقي: حسام الصعبي.

محمد فضل شاكر

من جهة أخرى، كشف المطرب اللبناني محمد فضل شاكر، عن تفاصيل خاصة بوالده الفنان فضل شاكر والده مؤكدًا أنه تعرض للظلم. 

وقال نجل فضل شاكر، في مؤتمر مهرجان موازين: حب الوالد للمغرب كبير ومعروف قد إيه المغاربة بيحبوا فضل، وبداية مشواري الفني عن غير قصد بدأ من مهرجان موازين بالمغرب من 13 سنة، واليوم أنا موجود الفرحة شوية ناقصة بغياب الوالد، وإن شاء الله تكمل السنة اللي جاية ويكون معانا هنا في مهرجان موازين وقد إيه فضل اشتاق يغني للشعب المغربي أكتر ما الشعب مشتاق يسمع.

فضل شاكر محمد فضل شاكر الفنان محمد فضل شاكر أعمال محمد فضل شاكر

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