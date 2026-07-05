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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ناقد فني: الموسم السينمائي الصيفي يشهد زخمًا وتنوعًا وعودة نجوم الشباك تعزز المنافسة

أفلام
أفلام
البهى عمرو

أكد الناقد الفني خالد محمود أن الموسم السينمائي الصيفي الحالي يشهد حالة من الزخم والتنوع، متوقعًا أن يكون من أقوى المواسم، بفضل تنوع الأعمال المعروضة بين أفلام الأكشن والكوميديا الاجتماعية، إلى جانب الأعمال المستوحاة من الواقع وأفلام الخيال والفانتازيا، بما يضمن تلبية اهتمامات شرائح مختلفة من الجمهور.

وأوضح محمود، خلال لقائه عبر برنامج «صباح جديد» المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أن توقيت الموسم يأتي بالتزامن مع انتهاء الامتحانات، وهو ما يسهم في زيادة الإقبال على دور السينما، في ظل حالة من الشغف لدى الجمهور لمتابعة الأعمال الجديدة، مشيرًا إلى أن هذا التنوع يمنح الموسم فرصًا كبيرة لتحقيق نجاح جماهيري وإيرادات قوية.

وأشار الناقد الفني إلى أن عودة عدد من نجوم الشباك، مثل أحمد السقا وياسمين عبد العزيز ومنى زكي، تمثل عنصرًا مهمًا في تنشيط المنافسة، مؤكدًا أن النجم يظل عامل الجذب الأول في السينما، وأن الجمهور غالبًا ما يشعر بالحنين لمشاهدة الفنانين الذين غابوا عن الشاشة لفترات، وهو ما يمنح الموسم طابعًا مختلفًا، بالتوازي مع الحضور المتزايد لجيل الشباب في صناعة السينما.
 

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