هل ينجح التوسع في إنشاء المنافذ والأسواق الدائمة في تقليل تكلفة وصول السلع إلى المستهلك؟

أكد النائب جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاحه مقر الأوكتاجون بالعاصمة الإدارية الجديدة بقيام جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بالتنسيق مع وزارتي الزراعة والتموين، بإعداد برنامج وطني لخفض الأعباء المعيشية، تمثل خطوة استراتيجية تعكس حرص القيادة السياسية على توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، وتعزيز الأمن الغذائي واستقرار الأسواق.

وأضاف أن التوسع في إنشاء المنافذ والأسواق الدائمة، إلى جانب إحكام الرقابة على سلاسل الإمداد والتوزيع، يساهم في الحد من حلقات التداول غير الضرورية، وتقليل تكلفة وصول السلع إلى المستهلك، بما ينعكس بصورة مباشرة على استقرار الأسعار ومواجهة أي ممارسات احتكارية.

وأشار وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ إلى أن هذه التوجيهات تأتي في إطار رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، ودعم جهود زيادة الإنتاج الزراعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية، بما يعزز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات العالمية.

تكامل الأدوار بين جهاز مستقبل مصر ووزارات الدولة المعنية

وشدد على أن تكامل الأدوار بين جهاز مستقبل مصر ووزارات الدولة المعنية دلالة على نهجا مؤسسيا يستهدف رفع كفاءة منظومة تداول السلع، مؤكدا أن المرحلة المقبلة تتطلب استمرار التوسع في المبادرات التي تخفف الأعباء عن المواطنين، وتضمن توافر المنتجات بجودة عالية وأسعار عادلة في مختلف المحافظات.