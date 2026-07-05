بعد حريق محدود.. كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بحلوة مطاي تشكر أهالي القرية على موقفهم

أصدرت كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بقرية حلوة التابعة لمركز مطاي بمحافظة المنيا، بيانًا أعربت فيه عن خالص الشكر والتقدير لكل من ساند الكنيسة عقب الحريق المحدود الذي اندلع أمس داخل إحدى غرف قربان الكنيسة، وتمت السيطرة عليه سريعًا دون وقوع أي إصابات أو خسائر تُذكر، بفضل عناية الله وسرعة الاستجابة.

شاركوا في احتواء الموقف

وأكدت الكنيسة في بيانها أن الحريق لم يسفر عن أي أضرار تُذكر، مشيرة إلى أن التدخل السريع أسهم في احتواء الموقف، كما تقدمت بالشكر أولًا لله على حفظه ورعايته، معربة عن امتنانها لأهالي قرية حلوة من الإخوة المسلمين الذين سارعوا إلى موقع الحادث وشاركوا في احتواء الموقف، في صورة وطنية جسدت أسمى معاني الأخوة والمحبة.

كما وجهت الكنيسة الشكر إلى جميع القيادات المدنية والأجهزة التنفيذية، وضباط وأفراد الحماية المدنية، ورجال الأمن، على سرعة الاستجابة والتعامل مع الحريق حتى تمت السيطرة عليه بكفاءة.

واختتمت الكنيسة بيانها بالصلاة أن يحفظ الله الجميع، وأن يديم على مصر نعمة الأمن والسلام والمحبة، مؤكدة أن ما شهدته القرية يعكس روح التكاتف والوحدة الوطنية بين جميع أبناء الوطن.