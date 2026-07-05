قيادات إيرانية تتوعد إسرائيل: الانتقام لاغتيال خامنئي بدأ

توعدت قيادات عسكرية وسياسية إيرانية إسرائيل بالرد على اغتيال المرشد الأعلى الإيراني السابق علي خامنئي، مؤكدة أن "الانتقام قد بدأ" وأن من وصفتهم بـ"الأعداء" سيدفعون ثمن ما اعتبرته "جرائمهم".



وقال قائد الجيش الإيراني، الجنرال أمير حاتمي، إن بلاده ستواصل السير على نهج خامنئي، مضيفًا: "لن نسمح للأعداء بالإفلات من العقاب، وسنحاسبهم على جرائمهم".



من جانبه، شدد نائب القائد العام للجيش، الأدميرال حبيب الله سياري، على أن "فكرة الثأر حاضرة دائمًا"، مؤكدًا تجديد العهد بمواصلة المسيرة تحت قيادة آية الله مجتبى خامنئي "بعزيمة لا تلين".



بدوره، قال محمد مخبر، الذي تولى الرئاسة الإيرانية مؤقتًا عقب وفاة إبراهيم رئيسي، إن "قتلة قائدنا لن تكون نهايتهم طبيعية"، مضيفًا أن إيران "ستنتقم حتمًا" لاغتيال خامنئي.