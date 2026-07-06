إنجلترا والمكسيك .. تأهل دراماتيكي للأسود الثلاثة إلى دور الـ 8 بكأس العالم

حصد منتخب إنجلترا بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2026، بعد فوز مثير على منتخب المكسيك بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بين المنتخبين فجر اليوم الإثنين على ملعب أزتيكا، ضمن منافسات دور الـ16من المونديال.

سيطر منتخب إنجلترا خلال الشوط الأول، ونجح في ترجمة أفضليته إلى هدفين متتاليين عن طريق جود بيلينجهام، حيث افتتح التسجيل في الدقيقة 36، قبل أن يعود بعد دقيقتين فقط ويضيف الهدف الثاني.

حاول منتخب المكسيك العودة في النتيجة قبل نهاية الشوط الأول، بعدما سجل كينيونيس الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 42، ليمنح جماهيره الأمل في إمكانية تعديل النتيجة خلال الشوط الثاني.

ملخص مباراة انجلترا والمكسيك pic.twitter.com/q6V2LJ7t89 — كأس العالم 2026 (@worldcuparabi) July 6, 2026

مع بداية الشوط الثاني زادت حدة المباراة، بعدما تعرض مدافع منتخب إنجلترا كوانساه للطرد في الدقيقة الثالثة والخمسين، ليكمل فريقه المواجهة بعشرة لاعبين.

ورغم النقص العددي، حصل المنتخب الإنجليزي على ركلة جزاء في الدقيقة الستين، نجح هاري كين في تحويلها إلى الهدف الثالث، ليعيد فارق الهدفين من جديد.

ولم يتوقف المنتخب المكسيكي عن محاولاته، حيث حصل بدوره على ركلة جزاء في الدقيقة التاسعة والستين، نفذها خيمينيز بنجاح مسجلًا الهدف الثاني، لتشتعل الدقائق الأخيرة من اللقاء.