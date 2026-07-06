بعد أنباء تهربه.. فينيسيوس يكشف سبب عدم تسديد ركلة الجزاء أمام النرويج

كشف البرازيلي فينيسيوس جونيور، جناح منتخب البرازيل، الأسباب التي دفعته لعدم تنفيذ ركلة الجزاء التي حصل عليها "السيليساو" خلال مواجهة النرويج في دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، مؤكدًا أن القرار جاء وفقًا لتعليمات الجهاز الفني وليس باختياره الشخصي.

وشهدت المباراة إهدار برونو جيمارايس لركلة الجزاء بعد تصدٍ مميز من حارس النرويج، قبل أن تنتهي المواجهة بخسارة المنتخب البرازيلي بنتيجة 2-1، ليودع منافسات المونديال من دور الـ16.

وأكد فينيسيوس، في تصريحات عقب اللقاء، أن المدير الفني هو من حدد مسبقًا ترتيب منفذي ركلات الجزاء، مشيرًا إلى أن برونو جيمارايس كان الخيار الأول نظرًا لإجادته تنفيذها.

وأضاف نجم ريال مدريد أنه لم يفكر يومًا في البحث عن الأرقام الفردية أو المنافسة على لقب هداف البطولة، موضحًا أن مصلحة المنتخب كانت الأولوية، لذلك احترم قرار الجهاز الفني.

ونفى فينيسيوس ما تردد حول تهربه من تحمل المسؤولية، مشددًا على أنه لا يتردد في تنفيذ ركلات الجزاء عندما يُطلب منه ذلك، سواء مع ريال مدريد أو منتخب البرازيل، وأن اختياره هذه المرة لم يكن بيده.

واختتم اللاعب تصريحاته بالتأكيد على أن المنتخب البرازيلي مطالب بالاستفادة من أخطاء النسخة الحالية، والعمل على العودة بصورة أقوى في الاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها كأس العالم القادمة.