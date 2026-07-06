تنمية المشروعات: ضخ 4.5 مليار جنيه لدعم المشروعات الصغيرة بمحافظة القاهرة

كشف الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باسل رحمي، عن قيام جهاز تنمية المشروعات بضخ 4.5 مليار جنيه بداية من يوليو 2014 وحتى مايو 2026 بمحافظة القاهرة، منها 4.3 مليار جنيه للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مولت 98.6 ألف مشروع وأتاحت 181,7 ألف فرصة عمل.
وأضاف رحمي -في تصريح بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة القاهرة، اليوم أنه تم تمويل مشروعات التنمية المجتمعية والبشرية بإجمالي بلغ 158.6 مليون جنيه؛ مما ساهم في توفير 385,8 ألف يومية تشغيل.
وهنأ رحمي محافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر بمناسبة العيد القومي للمحافظة، مؤكدا استمرار التعاون بين جهاز تنمية المشروعات والمحافظة لتوفير كافة أوجه الدعم لقطاع المشروعات الصغيرة.
ونوه رحمي بأن الجهاز يواصل جهوده بالتنسيق والتعاون مع محافظة القاهرة لدعم المشروعات بمختلف أنواعها خاصة الإنتاجية و الخدمية وتقديم مختلف الخدمات المالية والفنية لتشجيع المواطنين على التوجه للعمل الحر وبدء مشروعات صغيرة جديدة أو التوسع في مشروعاتهم القائمة، وتمكين الشباب من التمويلات بمختلف منتجاتها وكذلك خدمات تأسيس وترخيص المشروعات لتيسير قيامهم بالانطلاق في مشروعاتهم الخاصة وتحويل أفكارهم إلى مشروعات ذات جدوى اقتصادية.
وأضاف رحمي أن الجهاز ينفذ بالتعاون مع المحافظة إتفاقية برنامج الارتقاء الحضري بالمناطق غير المخططة بالقاهرة والجيزة -الممول من الاتحاد الأوروبي بمنحة مفوضة إلى الوكالة الفرنسية للتنمية-؛ لتطوير منطقتى الزاوية الحمراء وعزبة خير الله؛ بهدف تنفيذ مشروعات متنوعة تسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة مناسبة لنمو المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلى جانب إتاحة المزيد من فرص العمل للمواطنين.
و أكد رحمي على أن الجهاز يعمل علي التوسع في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في محافظة القاهرة من خلال التمويل المباشر أو الجهات الوسيطة ممثلة في كبرى البنوك و شركات التمويل، مع تكثيف الدورات التدريبية المجانية التي يقدمها الجهاز من خلال فرع محافظة القاهرة؛ بهدف تأهيل المزيد من الشباب لإقامة مشروعات توفر لهم فرص عمل مستقرة و ناجحة.