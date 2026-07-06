ابدأ بمعرفة نفسك أولًا.. ورشة لتنمية الوعي الذاتي والذكاء العاطفي بالمركز الجامعي للتطوير المهني بجامعة قناة السويس

انطلقت فعاليات اليوم الأول من البرنامج التدريبي الذي ينظمه المركز الجامعي للتطوير المهني، تحت رعاية الأستاذ الدكتور ناصر سعيد مندور، رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الأستاذ الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبإشراف تنفيذي الدكتور محمد عبد الجواد، مدير المركز الجامعي للتطوير المهني.

وجاءت فعاليات اليوم الأول تحت عنوان يدعو الطلاب إلى التأمل في قدراتهم قبل البحث عن فرص العمل، انطلاقًا من فكرة أن معرفة نقاط القوة والمهارات الشخصية تمثل الخطوة الأولى نحو بناء مسار مهني ناجح، وتعزيز فرص التميز في بيئة العمل.

وقدمت الورشة الدكتورة هبة الدناصوري، أخصائي التطوير المهني بالمركز الجامعي للتطوير المهني، حيث تضمنت مجموعة من الأنشطة والتجارب التطبيقية التي ساعدت المشاركين على فهم ذواتهم بصورة أعمق، واكتشاف نقاط القوة لديهم، بما يسهم في تعزيز الوعي الذاتي وتنمية الذكاء العاطفي، باعتبارهما من أهم المهارات الأساسية لتحقيق النجاح والتميز في الحياة المهنية.

وشهدت الورشة تفاعلًا كبيرًا من الطلاب المشاركين، الذين حرصوا على المشاركة في مختلف الأنشطة التدريبية، والاستفادة من التطبيقات العملية التي هدفت إلى تطوير المهارات الشخصية، وبناء الثقة بالنفس، وتعزيز القدرة على التعامل مع متطلبات سوق العمل بكفاءة واحترافية.

ويواصل المركز الجامعي للتطوير المهني بجامعة قناة السويس تقديم برامجه التدريبية المتخصصة التي تستهدف تنمية المهارات الشخصية والمهنية للطلاب والخريجين، وإعدادهم للمنافسة في سوق العمل من خلال برامج عملية تواكب أحدث متطلبات التطور المهني.

كما دعا المركز الطلاب إلى متابعة أحدث فرص التدريب والتوظيف والبرامج التدريبية من خلال قناته الرسمية عبر تطبيق واتساب، بما يتيح لهم الاطلاع المستمر على الفعاليات والفرص التي يقدمها المركز لدعم مسيرتهم المهنية.