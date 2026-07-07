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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

في عيد ميلادها.. اعتزال لمياء الجداوي وزواجها من فنان شهير

لمياء الجداوي
لمياء الجداوي
أحمد إبراهيم

تحتفل اليوم 7 يوليو، الفنانة المعتزلة لمياء الجداوي بعيد ميلادها، إذ ولدت في مثل هذا اليوم عام 1967، وكانت تعد من جميلات الدراما التليفزيونية، إلا أنها لم تستمر طويلًا فى المجال الفنى واتخذت قرار الاعتزال، وفى السطور التالية نرصد أبرز المعلومات عنها:

اسمها الحقيقى سحر الجداوي رمضان.

ولدت لأب مصرى كان يعمل مديرًا لـ فرقة رضا.

والدتها سورية الجنسية.

بدأت حياتها الفنية كموديل إعلانات فى سن الـ 13 عامًا، ثم اتجهت إلى التمثيل.

كانت أول أعمالها الفنية مسرحية " مين يقدر على ريم ".

قدمت ما يقرب من 23 فيلمًا سينمائيًا أبرزها كريستال وجبر الخواطر وجرى الوحوش والحب فى الثلاجة.

لم تقدم سوى 5 أعمال تليفزيونية فقط، كان أهمها مسلسل "رأفت الهجان".

تزوجت من الفنان أشرف سيف وقررت اعتزال الفن وارتداء الحجاب، مؤكدة أن قرارها بترك

المجال الفنى جاء للتفرغ إلى رعاية أسرتها.

اختفت عن الأنظار لفترة امتدت إلى 20 عامًا، ثم ظهرت فى إحدى حلقات برنامج صاحبة السعادة.

لمياء الجداوي وبدايتها

من يشاهد إعلانات التليفزيون المصرى فى الثمانينيات والتسعينيات بالطبع سيعرف من هى لمياء الجداوي صاحبة الوجه الجميل وأشهر فتاة إعلانات عاصرها جيل الثمانينيات.

ولدت لمياء الجداوي في 7 يوليو 1967، ونشأت في بيئة فنية، فوالدها هو الجداوي رمضان مدير فرقة (رضا) للفنون الشعبية، ووالدتها سورية الاصل، وهي إحدى راقصات فرقة رضا التي اشتركت في معظم تابلوهاتها الراقصة وجالت معها معظم دول العالم.

بدأت لمياء الجداوي، حياتها الفنية وهي في الثالثة عشرة، حيث قدمت إعلانا عن إحدى ماركات (الصابون)، ثم توالت عليها الإعلانات، حيث قدمت الإعلان الأشهر عن كعك العيد الذي فتح أمامها الطريق لتلفت نظر المنتجين والمخرجين إليها كطفلة موهوبة، تمتلك قدرات فنية معينة.

لمياء الجداوي وفرقة رضا

اشتركت لمياء الجداوي، كراقصة في فرقة (رضا) في عدد من الرقصات منها (العتبة جزاز .وام ياليموني)، ثم بدأت في كممثلة محترفة في مسرحية (هاملت) مع الفنان محمد صبحي.

تم اختيارها من قبل الفنان نور الشريف لمشاركته في فيلم (جري الوحوش)، وعندما تألقت وأثبتت موهبتها اختارها المخرج يحيي العلمي للاشتراك في المسلسل الشهير (رأفت الهجان) والتي اعتبرته نقطة انطلاقها الحقيقية فقد كان علامة فارقة في حياتها حيث وقفت فيه أمام كوكبة كبيرة من صناع الدراما العربية.

ثم تعددت أعمالها الفنية سواء في السينما أو التليفزيون أو المسرح منها اللقاء القاتل والبعد الرابع والفرقة 12 وأحلام الفتي النائم والسجينة 67 والحب في الثلاجة وبلاغ كاذب و لعبة الايام وكريستال وجبر الخواطر وفي المسرح كان لها حضور قويا في عدد محدود من الأعمال المسرحية منها زكي غبي جدا و مين يقدر علي ريم و علي قشر موز.

تزوجت من الفنان أشرف وحيد سيف نجل الفنان الراحل وحيد سيف والفنانة ألفت سكر وأنجبت منه ثلاثة أبناء عمر وفرح ونور، ثم ارتدت الحجاب واعتزلت الفن تماما عام 1996.

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