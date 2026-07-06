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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: مصر تواصل بناء قدراتها الوطنية مع تنفيذ مشروعات التنمية

النائب حسن عمر حسنين
النائب حسن عمر حسنين
حسن رضوان

أكد النائب حسن عمر حسنين، عضو لجنة القيم ولجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمقر القيادة الاستراتيجية للدولة بالعاصمة الإدارية الجديدة يجسد رؤية الدولة المصرية في تطوير مؤسساتها الوطنية، وتعزيز قدرتها على حماية الأمن القومي ومواكبة المتغيرات الإقليمية والدولية، في إطار بناء الجمهورية الجديدة.

وقال النائب حسن عمر حسنين، في بيان صحفي اليوم، إن كلمة الرئيس السيسي خلال مراسم الافتتاح حملت رسائل مهمة تؤكد أن الحفاظ على السلام يتطلب امتلاك قوة وطنية قادرة على صون مقدرات الدولة والدفاع عن مصالحها، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تنتهج نهجًا متوازنًا يجمع بين تعزيز قدراتها الدفاعية واستكمال مسيرة التنمية الشاملة في مختلف القطاعات، باعتبار أن الأمن والاستقرار يمثلان الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة.

القيادة الاستراتيجية للدولة تعكس رؤية مصر لتعزيز أمنها القومي

وأضاف عضو لجنة القيم ولجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن مقر القيادة الاستراتيجية للدولة يمثل إنجازًا وطنيًا يعكس ما وصلت إليه مؤسسات الدولة من تطور في منظومات القيادة والإدارة، بما يسهم في رفع كفاءة إدارة الأزمات والتعامل مع مختلف التحديات وفق أحدث النظم العالمية، ويعزز من جاهزية الدولة لاتخاذ القرار في التوقيت المناسب.

وأوضح عضو مجلس النواب أن ما تشهده المنطقة من تطورات متلاحقة يستوجب امتلاك بنية مؤسسية حديثة قادرة على التعامل مع مختلف السيناريوهات بكفاءة واحترافية، مؤكدًا أن القيادة الاستراتيجية للدولة تمثل إضافة نوعية لمنظومة الأمن القومي، وتعكس رؤية الدولة في التخطيط الاستراتيجي طويل المدى.

وأشار حسن عمر حسنين إلى أن اهتمام الرئيس السيسي بمتابعة تنفيذ هذا المشروع منذ مراحله الأولى يعكس حرص القيادة السياسية على تحديث مؤسسات الدولة ورفع كفاءتها، بما يتناسب مع حجم التحديات الراهنة، لافتًا إلى أن إقامة هذا الصرح داخل العاصمة الإدارية الجديدة يؤكد التكامل بين مشروعات التنمية العمرانية ومنظومة الأمن القومي.

وأكد عضو لجنة القيم ولجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن مصر تواصل ترسيخ مكانتها كدولة داعمة للأمن والاستقرار في محيطها الإقليمي، وأن الرسائل التي تضمنتها كلمة الرئيس السيسي تؤكد التزام الدولة بخيار السلام، مع امتلاكها في الوقت نفسه القدرات التي تكفل حماية حدودها وصيانة أمنها القومي والدفاع عن مصالحها الاستراتيجية.

واختتم النائب حسن عمر حسنين بيانه بالتأكيد على أن الدولة المصرية تمضي بخطى ثابتة نحو استكمال بناء الجمهورية الجديدة، عبر تطوير مؤسساتها، وتعزيز عناصر القوة الوطنية، ومواصلة تنفيذ مشروعات التنمية، بما يحقق مستقبلًا أكثر أمنًا واستقرارًا للأجيال القادمة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي لجنة القيم لجنة القيم ولجنة الإدارة

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