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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

صناعة النواب: توجيهات الرئيس السيسي تمنح القطاع الصناعي دفعة قوية نحو الانطلاق

المهندس أحمد بهاء شلبي
المهندس أحمد بهاء شلبي
حسن رضوان

أشاد المهندس أحمد بهاء شلبي، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة، مؤكداً أن مخرجات اللقاء تمنح قطاع الصناعة في مصر دفعة قوية، وتضع مستهدفات واضحة تلتزم بها كافة مؤسسات الدولة تحت مظلة "الاستراتيجية الصناعية الوطنية" (2026 – 2030).

وأشار رئيس لجنة الصناعة إلى أن توجيهات الرئيس بضرورة ربط كافة برامج الاستراتيجية بأطر زمنية محددة وملزمة، يمنح العمل التنفيذي "حافزاً تنفيذياً قوياً"، ويسهم في تسريع وتيرة العمل بالخطط القومية، وعلى رأسها زيادة الصادرات غير البترولية وتحقيق التنمية المستدامة.

تنفيذ الاستراتيجية الصناعية الوطنية

وثمن المهندس أحمد بهاء شلبي المحاور الاستراتيجية المعمقة التي ركز عليها السيد الرئيس خلال الاجتماع، والتي تشكل ركيزة أساسية لتعزيز الاقتصاد الوطني:


تأمين سلاسل الإمداد المحلية: ثمن البيان التوجه الرئاسي نحو توطين الصناعات المغذية للصناعات الثقيلة كقطاع الصلب؛ باعتباره خطوة رئيسية لتقليل الاعتماد على الواردات وتعظيم القيمة المضافة للاقتصاد القومي.

 تعميق سلاسل الإمداد والتكامل الإفريقي

 العمق الإفريقي والتكامل الإقليمي: أشاد بالتركيز على تفعيل المبادرة المصرية للتكامل الصناعي الإفريقي، مؤكداً أهمية فتح أسواق جديدة للمنتج المصري والاستفادة من الفرص المتاحة في القارة السمراء لزيادة التجارة البينية.

توطين التكنولوجيا والتحول الأخضر: أكد على أهمية التشديد الرئاسي بشأن توطين صناعة السيارات ومكوناتها والتوسع في المركبات الكهربائية، بالتوازي مع مبادرة "شمس الصناعة" للاعتماد على الطاقة المتجددة في المصانع.

توفير بيئة حوار دائم مع المستثمرين

واختتم رئيس لجنة الصناعة بيانه مؤكداً أن وجود استراتيجية وطنية واضحة يضمن تحرك الجميع في مسار مرسوم وموحد، مشدداً على أن اللجنة ستواصل مسارها في تقديم الدعم التشريعي اللازم وتوفير بيئة حوار دائم مع المستثمرين واتحاد الصناعات، تماشياً مع التوجيهات الرئاسية بتذليل أي عقبات على الأرض، بما يُسهم في تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي رائد.

الرئيس عبد الفتاح السيسي لجنة الصناعة مجلس النواب

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