الاستثمار: استثمارات جديدة بقيمة 20 مليون يورو تستهدف زيادة الصادرات

قال الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إنّ الوزارة لا تتحرك بمعزل عن الجهات التابعة لها، بل تشارك في جولاتها الميدانية كل من هيئة تنمية الصادرات، وصندوق تنمية الصادرات، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بهدف تعريف المستثمرين والمصدرين بالخدمات والإمكانات والبرامج التي أقرتها الحكومة لتنمية الصادرات وتعزيز العملية الصناعية، إلى جانب التعرف على المشكلات التي تواجههم والعمل على حلها في إطار القانون والقواعد المنظمة.

وأضاف الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في لقاء من المنطقة الحرة بالعامرية في محافظة الإسكندرية، مع عوض الغنام مراسل قناة إكسترا نيوز، في برنامج "مال وأعمال"، الذي تقدمه الإعلامية ميرفت المليجي على قناة "إكسترا نيوز"، أنّ الاستثمار في مشروع الصوامع يمثل أهمية كبيرة، ليس فقط من حيث حجمه، وإنما لما يحمله من دلالات، إذ نجحت الشركة لأول مرة في مصر في استيفاء المواصفات المطلوبة للتصدير إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما أتاح إنشاء صوامع لتخزين المنتجات، مشيراً إلى أنه تم بالفعل تصدير 36 ألف طن، وهي من أوائل وأكبر الشحنات التي جرى تصديرها.

وتابع الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الشركة تستهدف تصدير 300 ألف طن خلال العام الجاري، وصولاً إلى 1.6 مليون طن خلال الأعوام المقبلة، وهو ما يتطلب إنشاء خطوط إنتاج جديدة باستثمارات تبلغ 20 مليون يورو، إضافة إلى 10 ملايين يورو جرى استثمارها في الصوامع وخط الإنتاج الحالي لزيادة القدرة التصديرية.

وأكد أن تنويع الأسواق المستقبلة للمنتجات المصرية يمثل أحد أهم المستهدفات، مشيراً إلى أن الوزارة تواصل دعم الشركات التي تنجح في فتح أسواق جديدة، بما يسهم في تحويل مصر إلى مركز مهم للتبادل التجاري العالمي مستفيدة من موقعها الجغرافي المتميز، مؤكداً أن هذا يعد أحد مستهدفات الدولة.

