قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نتيجة الدبلومات الفنية 2026 الدور الأول برقم الجلوس .. اضغط هنا
سيف زاهر : من أجل الحلم .. لنكتب التاريخ يا صلاح
الطماطم تعاود الارتفاع .. مقاجأة في أسعار الخضروات اليوم
فيه شوية أمطار .. أحمد موسى يعلن خبرا غير متوقع على الهواء
ألسنة اللهب تلتهم أحواشًا وأشجار نخيل في جرجا.. والحماية المدنية تمنع كارثة
تشكيل البرتغال أمام إسبانيا في دور الـ16 بكأس العالم 2026.. رونالدو يقود الهجوم
الزراعة : جودة البطيخ تتحسن الأسبوع الحالي.. والبشاير جيدة
إف 35 تشعل غضب إسرائيل.. نتنياهو يضعط على ترامب للتراجع عن قراره بشأن تركيا
فيفا يكشف عن الكرة الرسمية لـ نهائي كأس العالم 2026
90 جرام .. رئيس شعبة المخابز يقدم مقترحا لمنظومة الخبز الجديدة
إنبي: انتقال أقطاي عبد الله إلى الأهلي رسميًا
4 شهداء في الغارة الإسرائيلية على النبطية الفوقا جنوبي لبنان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: ارتفاع معدلات الولادة القيصرية إلى 79% أزمة صحية تستوجب التدخل

معدلات القيصرية
معدلات القيصرية
حسن رضوان

أكد النائب أحمد يوسف، عضو مجلس الشيوخ، أن الارتفاع الكبير في معدلات الولادة القيصرية في مصر ليصل إلى نحو 79% لم يعد مجرد مؤشر إحصائي، بل أصبح أزمة صحية حقيقية تستوجب تدخلًا عاجلًا لإعادة ضبط منظومة تقديم خدمات الولادة في المستشفيات العامة والخاصة.

وقال يوسف، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن هذا الارتفاع غير المسبوق يعكس وجود خلل في الممارسات الطبية لدى بعض المنشآت، سواء من خلال التوسع في إجراء العمليات القيصرية دون ضرورة طبية واضحة، أو ضعف الالتزام بالبروتوكولات المعتمدة من وزارة الصحة.

 مخاطر صحية على الأم والطفل

وأضاف أن الاعتماد المفرط على القيصرية يترتب عليه مخاطر صحية على الأم والطفل، إلى جانب زيادة الأعباء الاقتصادية على الأسر والدولة، فضلًا عن ارتفاع معدلات المضاعفات مقارنة بالولادة الطبيعية في الحالات غير الضرورية.

وشدد عضو مجلس الشيوخ على أهمية تعزيز الرقابة على القطاع الطبي الخاص، وتفعيل دور لجان المتابعة والتفتيش، مع وضع ضوابط صارمة لا تُجرى بموجبها العمليات القيصرية إلا وفق تقييم طبي دقيق يحدده الأطباء المختصون.

 برامج التوعية الصحية للأمهات

وأشار إلى ضرورة التوسع في برامج التوعية الصحية للأمهات، وتشجيع الولادة الطبيعية الآمنة، إلى جانب تدريب الكوادر الطبية على تطبيق أحدث البروتوكولات العالمية، خاصة ما يتعلق بالولادة الطبيعية بعد القيصرية (VBAC).

واختتم النائب أحمد يوسف تصريحه بالتأكيد على أن مواجهة هذه الظاهرة تمثل أولوية وطنية للحفاظ على صحة الأمهات والأطفال، داعيًا إلى خطة شاملة تعيد التوازن للمنظومة الصحية وفق المعايير العلمية السليمة.

معدلات الولادة القيصرية مجلس الشيوخ الممارسات الطبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس ..اضغط هنا

اسعار البنزين اليوم

قبل ماتفوّل.. اعرف أسعار البنزين والسولار اليوم الاثنين 6 يوليو

نموذج إجابة امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2026

نموذج إجابة امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2026 الرسمي للأسئلة المقالية

منتخب مصر

بالمجان وبدون تشفير.. القنوات الناقلة لمباراة مصر والأرجنتين في كأس العالم

غزو بق الفراش للمنازل.. علامات وجوده وأفضل طرق التخلص منه فورًا

غزو بق الفراش للمنازل .. علامات وجوده وأفضل طرق التخلص منه فورًا

العدادات الكودية

أمر عاجل بشأن 10 ملايين أسرة بعد أزمة العدادات الكودية

حريق فى الساحل الشمالى

اندلاع حريق ضخم .. النيران تلتهم سيارات داخل قرية بالساحل الشمالي

انتشار الثعابين

معلومات صادمة.. صائد أفاعي يحسم الجدل: هذه العلامة تؤكد وجود ثعبان داخل منزلك في الصيف

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

تأجيل حفل ختام مهرجان فرق الأقاليم المسرحية

وزيرة الثقافة

وزيرة الثقافة تستقبل وفد "يونيك مصر" لبحث مشروعات مشتركة وتجديد مذكرة التفاهم

بركاتك يا علياء.. كيف تحولت علياء قمرون إلى بطلة "تريند الحسد" قبل مواجهة مصر والأرجنتين؟

من شاكر محظور وصولا لـ مداهم وانتهاء بـ ميسي .. لعنات علياء قمرون أقوى من الفراعنة

بالصور

بدء عزاء والدة حسام الدين محمد بمسجد الشرطة

عزاء والدة مدير التصوير حسام الدين محمد
عزاء والدة مدير التصوير حسام الدين محمد
عزاء والدة مدير التصوير حسام الدين محمد

الأرصاد تحذر من ذروة الصيف.. 10 نصائح لحماية الأطفال من الحرارة والرطوبة المرتفعة

الأرصاد تحذر من ذروة الصيف.. 10 نصائح لحماية الأطفال من الحرارة والرطوبة المرتفعة
الأرصاد تحذر من ذروة الصيف.. 10 نصائح لحماية الأطفال من الحرارة والرطوبة المرتفعة
الأرصاد تحذر من ذروة الصيف.. 10 نصائح لحماية الأطفال من الحرارة والرطوبة المرتفعة

أرخص 5 سيارات سيدان أوتوماتيك في مصر ‏2026 ‏

سيارات سيدان
سيارات سيدان
سيارات سيدان

دانييلا رحمة بإطلالة جريئة مع الكرز.. لوك يخطف الأنظار ويشعل السوشيال ميديا

دانييلا رحمة بإطلالة جريئة مع الكرز.. لوك يخطف الأنظار ويشعل السوشيال ميديا
دانييلا رحمة بإطلالة جريئة مع الكرز.. لوك يخطف الأنظار ويشعل السوشيال ميديا
دانييلا رحمة بإطلالة جريئة مع الكرز.. لوك يخطف الأنظار ويشعل السوشيال ميديا

فيديو

حكيم

وشها حلو على منتخب مصر.. حكيم يحتفل بنجاح أغنية نص ملعب قلبي

تايلور سويفت وترافيس كيلسي

زفاف القرن.. تايلور سويفت وترافيس كيلسي يحتفلان وسط إجراءات أمنية غير مسبوقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: معركة الذهب في الصحراء الشرقية.. بين سيادة القانون وحفظ قوت الأمة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يعيد "الأوكتاجون" صياغة معادلة الأمن القومي لمصر والشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رجال النار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثقافة الوعي السياسي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مضيق هرمز.. استعراضات عسكرية ومغامرات قادمة

المزيد