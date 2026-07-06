شوكت : الأزهر جسر روحي وثقافي بين مصر وباكستان .. ونتطلع لزيادة المنح للطلاب

أكد السفير عامر شوكت، سفير دولة باكستان لدى مصر، أن الأزهر الشريف يمثل مؤسسة دينية وعلمية بارزة، ويعد جسرًا روحيًا وثقافيًا رئيسيًا بين مصر وباكستان، مشيرًا إلى أن العديد من العلماء الباكستانيين البارزين تخرجوا في الأزهر وأسهموا في نشر الفكر الإسلامي الوسطي في بلادهم.

وقال سفير باكستان لدى مصر في لقاء خاص مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، مساء الاثنين، إن عددًا من الطلاب الباكستانيين يواصلون دراستهم حاليًا في الأزهر الشريف، معربًا عن تقديره لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر لزيادة عدد المنح الدراسية المقدمة للطلاب الباكستانيين، وهو ما يعكس عمق العلاقات التعليمية والدينية بين البلدين.

وأضاف أن السفارة تشجع الطلاب الباكستانيين على الالتحاق ليس فقط بالدراسات الشرعية، وإنما أيضًا بالتخصصات العلمية، وفي مقدمتها علوم الحاسب والطب والصيدلة والعلوم، معربًا عن أمله في زيادة أعداد الطلاب الدارسين في مصر خلال الأعوام المقبلة.

وأشار إلى أن الأزهر الشريف يتعاون مع الجانب الباكستاني في تنظيم دورات تدريبية للأئمة، لافتًا إلى أنه من المقرر تنظيم دفعات جديدة من هذه الدورات في إطار تعزيز التعاون في مجال إعداد وتأهيل الأئمة ونشر قيم الاعتدال والوسطية.

العلاقات بين الأزهر وباكستان تستند إلى تاريخ طويل من التعاون



وأوضح أن العلاقات بين الأزهر وباكستان تستند إلى تاريخ طويل من التعاون، منوهًا بأن فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر سبق أن درس في الجامعة الدولية الإسلامية في إسلام آباد، وهو ما أسهم في توطيد العلاقات الأكاديمية والعلمية مع هذه المؤسسة التعليمية البارزة، بما يعزز آفاق التعاون بين الجانبين في المجالات الدينية والتعليمية.