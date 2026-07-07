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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

يقترب من 48 جنيها.. سعر الدولار اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2026

الدولار
الدولار
أمل مجدى

شهد سعر الدولار اليوم الثلاثاء 7-7-2026، استقراراً نسبياً في بداية تعاملات البنوك ليواصل تداوله بالقرب من مستوى 48 جنيهًا، بعدما تراجع من مستوياته السابقة التي تجاوزت 49 جنيهًا. 

أعلى سعر لشراء الدولار

ووصل أعلى سعر لشراء الدولار اليوم إلى 48.83 جنيه لدى بنك قناة السويس، بينما سجل أعلى سعر للبيع 48.93 جنيه.

أقل سعر للدولار في البنوك

 جاء أقل سعر للشراء عند 48.75 جنيه في كل من البنك التجاري الدولي (CIB)، وكريدي أجريكول، وبنك الإسكندرية، فيما بلغ أقل سعر للبيع 48.85 جنيه داخل البنوك ذاتها.

أسعار الدولار اليوم:

بنك قناة السويس: 48.83 جنيه للشراء، و48.93 جنيه للبيع.

البنك العقاري المصري العربي: 48.82 جنيه للشراء، و48.92 جنيه للبيع.

بنك مصر: 48.82 جنيه للشراء، و48.92 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 48.82 جنيه للشراء، و48.92 جنيه للبيع.

المصرف العربي الدولي: 48.81 جنيه للشراء، و48.91 جنيه للبيع.

بنك HSBC: 48.804 جنيه للشراء، و48.896 جنيه للبيع.

بنك البركة: 48.80 جنيه للشراء، و48.90 جنيه للبيع.

بنك الكويت الوطني NBK: 48.80 جنيه للشراء، و48.90 جنيه للبيع.

البنك المركزي المصري: 48.793 جنيه للشراء، و48.931 جنيه للبيع.

B الأهلي: 48.79 جنيه للشراء، و48.89 جنيه للبيع.

كريدي أجريكول: 48.75 جنيه للشراء، و48.85 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي (CIB): 48.75 جنيه للشراء، و48.85 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 48.75 جنيه للشراء، و48.85 جنيه للبيع.



 

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