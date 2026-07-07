فرج عامر يرشح النرويج للفوز بكأس العالم 2026.. وفرنسا في المركز الثاني

رشح رجل الأعمال فرج عامر، منتخب النرويج للفوز ببطولة كأس العالم 2026، معتبراً أن وجود النجم إيرلينج هالاند يمنح "الفايكنج" أفضلية كبيرة في البطولة.

ونشر فرج عامر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة لـ هالاند، وعلق عليها قائلاً:

"مازلت ارشح النرويج للفوز بكأس العالم في ظل وجود هالاند وتأتي فرنسا المرشح الثاني".



ونجح منتخب النرويج في الفوز على منتخب البرازيل، في دور الـ16 لبطولة كأس العالم 2026، عقب الفوز عليه بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء أمس الأحد على ملعب متلايف في ولاية نيوجيرسي الأمريكية.

وأحرز منتخب النرويج هدفا في الدقيقة 4 من عمر المباراة وتم إلغاؤه بداعي التسلل، فيما أضاع برونو جيماريش فرصة تقدم منتخب البرازيل في الدقيقة 14 بعد إهدار ركلة جزاء.

وفي الدقيقة 80 أحرز النجم النرويجي إيرلينج هالاند الهدف الأول، قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 90، ليقود بلاده لتأهل تاريخي إلى الدور ربع النهائي ببطولة كأس العالم.