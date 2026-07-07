ختام المهرجان الكشفي الـ45 والدورة الإرشادية الـ17 وتكريم العشائر

شهد الدكتور أحمد عادل عبد الحكيم، القائم بأعمال رئيس الجامعة، حفل ختام المهرجان الكشفي الخامس والأربعين والدورة الإرشادية السابعة عشرة لعشائر جوالي وجوالات جامعة الإسكندرية، والذي اختُتم بتكريم العشائر والطلاب الفائزين، وذلك في إطار اهتمام جامعة الإسكندرية ببناء شخصية الطالب وتنمية قدراته القيادية وترسيخ ثقافة العمل التطوعي.

جاء ذلك بحضور الدكتورة حنان الشربيني، عميدة كلية التمريض، والدكتور محمد بهي الدين، منسق الأنشطة الطلابية بالجامعة، والدكتور سامح نخلة، المدير التنفيذي لمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات، والأستاذ شهاب محروس، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، والأستاذ سامح حمودة، مدير إدارة الجوالة، إلى جانب عدد من القيادات الجامعية، وأعضاء هيئة التدريس، ومشرفي الجوالة، والطلاب المشاركين.

الأنشطة الطلابية إحدى الركائز الأساسية في رؤية جامعة الإسكندرية

وفي كلمته، أعرب الدكتور أحمد عادل عبد الحكيم عن اعتزازه بما لمسه من روح إيجابية ومستوى متميز قدمته عشائر الجوالة والجوالات خلال فعاليات المهرجان، مشيدًا بما أظهره الطلاب من التزام وانضباط وروح تعاون، بما يعكس القيم الأصيلة للحركة الكشفية، ويؤكد قدرتها على إعداد جيل يمتلك الوعي والقدرة على المبادرة وروح القيادة والعمل الجماعي.

وأكد القائم بأعمال رئيس الجامعة أن الأنشطة الطلابية تمثل إحدى الركائز الأساسية في رؤية جامعة الإسكندرية لبناء شخصية الطالب المتكاملة، باعتبارها شريكًا رئيسيًا للعملية التعليمية، لما تسهم به في تنمية المهارات القيادية، وصقل المواهب، وتعزيز ثقافة التطوع والانتماء، وإعداد خريجين يمتلكون الكفاءة العلمية والقدرة على الإبداع وخدمة المجتمع.

كما أشاد بالأعمال الفنية والأشغال اليدوية التي قدمها الطلاب، والتي عكست ما يتمتع به طلاب الجامعة من مواهب وإبداعات متميزة، داعيًا أبناءه الطلاب إلى مواصلة المشاركة الفاعلة في مختلف الأنشطة الجامعية، لما توفره من فرص لاكتساب الخبرات، وتنمية الشخصية، وتعزيز روح الانتماء والعمل الجماعي.

وفي ختام الفعاليات، كرّم الدكتور أحمد عادل عبد الحكيم العشائر والكليات والطلاب الفائزين، وسلمهم الدروع وشهادات التقدير، مهنئًا إياهم بما حققوه من تميز، وموجهًا الشكر إلى الإدارة العامة لرعاية الشباب، وإدارة الجوالة والخدمة العامة، ولجان التحكيم، وجميع القائمين على تنظيم المهرجان، تقديرًا لجهودهم في إخراج الفعاليات بصورة مشرفة تعكس المكانة المتميزة التي تحظى بها الأنشطة الطلابية داخل جامعة الإسكندرية.

وقد أسفرت نتائج المهرجان عن فوز عشائر جوالة كليات علوم الرياضة بنات، والتمريض، والعلوم، والفنون الجميلة، والطب بالمستوى الأول، بينما حصلت عشائر كليات الآداب، والدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية، والسياحة والفنادق، والحاسبات وعلوم البيانات، والزراعة، والتربية، وزراعة سابا باشا على المستوى الثاني، وجاءت عشائر كليات التربية النوعية، والصيدلة، والحقوق، والتربية للطفولة المبكرة، والهندسة في المستوى الثالث.

كما تم تكريم الهيكل القيادي للمهرجان والدورة الإرشادية، إلى جانب الفائزين بالجوائز الفردية في مختلف الفئات، واختُتم الحفل بالتقاط الصور التذكارية مع الطلاب المكرمين، في أجواء سادتها روح الفخر والتعاون والتنافس الشريف، بما يجسد رسالة جامعة الإسكندرية في دعم الأنشطة الطلابية، وترسيخ قيم الانتماء، وإعداد قيادات شبابية قادرة على العطاء وخدمة المجتمع.