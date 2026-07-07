قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من بوابة مصر.. الأرجنتين على موعد مع إنجاز تاريخي في كأس العالم
المفتي: مصر ستظل أرضًا خصبة للحوار وجسرًا للتفاهم وصوت العقل في زمن الضجيج
بين أمجاد الأرجنتين وطموحات المصريين.. فيفا يكشف كواليس القمة المرتقبة
أزمة غير مسبوقة داخل جيش الاحتلال.. لماذا تستعد تل أبيب لتسريح 10 آلاف جندي؟
من بينهم طائرة 30 يونيو.. الرئيس السيسي يشهد استعراض إمكانيات الدولة لمجابهة الأزمات والكوارث
جوعها وحبسها حتى الموت..إحالة المتهم بإنهاء حياة ابنته لجنايات قنا
مدبولي: العاصمة الجديدة قادرة على مواكبة كل مستجدات العلم والتكنولوجيا الحديثة
مدبولي: لولا رؤية الرئيس السيسي لما تحققت الأحلام
ألغوا هذا.. صحف بلجيكا تسخر من ترامب بعد رباعية أمريكا
أزمة مبابي وسيليستى نائبة مجلس الشيوخ بباراجواي .. الرئيس الفرنسي يدعم نجم منتخبه وحكومة باراجواي تتحرك
19 ألف وحدة سكنية جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص.. توجيه جديد من وزيرة الإسكان
رئيس الوزراء: الدول القوية تُقاس بقدرتها على التعامل السريع مع الأزمات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ختام المهرجان الكشفي الـ45 والدورة الإرشادية الـ17 وتكريم العشائر

ختام المهرجان الكشفي الـ45
ختام المهرجان الكشفي الـ45
أحمد بسيوني

شهد الدكتور أحمد عادل عبد الحكيم، القائم بأعمال رئيس الجامعة، حفل ختام المهرجان الكشفي الخامس والأربعين والدورة الإرشادية السابعة عشرة لعشائر جوالي وجوالات جامعة الإسكندرية، والذي اختُتم بتكريم العشائر والطلاب الفائزين، وذلك في إطار اهتمام جامعة الإسكندرية ببناء شخصية الطالب وتنمية قدراته القيادية وترسيخ ثقافة العمل التطوعي.

جاء ذلك بحضور الدكتورة حنان الشربيني، عميدة كلية التمريض، والدكتور محمد بهي الدين، منسق الأنشطة الطلابية بالجامعة، والدكتور سامح نخلة، المدير التنفيذي لمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات، والأستاذ شهاب محروس، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، والأستاذ سامح حمودة، مدير إدارة الجوالة، إلى جانب عدد من القيادات الجامعية، وأعضاء هيئة التدريس، ومشرفي الجوالة، والطلاب المشاركين.

الأنشطة الطلابية إحدى الركائز الأساسية في رؤية جامعة الإسكندرية

وفي كلمته، أعرب الدكتور أحمد عادل عبد الحكيم عن اعتزازه بما لمسه من روح إيجابية ومستوى متميز قدمته عشائر الجوالة والجوالات خلال فعاليات المهرجان، مشيدًا بما أظهره الطلاب من التزام وانضباط وروح تعاون، بما يعكس القيم الأصيلة للحركة الكشفية، ويؤكد قدرتها على إعداد جيل يمتلك الوعي والقدرة على المبادرة وروح القيادة والعمل الجماعي.

وأكد القائم بأعمال رئيس الجامعة أن الأنشطة الطلابية تمثل إحدى الركائز الأساسية في رؤية جامعة الإسكندرية لبناء شخصية الطالب المتكاملة، باعتبارها شريكًا رئيسيًا للعملية التعليمية، لما تسهم به في تنمية المهارات القيادية، وصقل المواهب، وتعزيز ثقافة التطوع والانتماء، وإعداد خريجين يمتلكون الكفاءة العلمية والقدرة على الإبداع وخدمة المجتمع.

كما أشاد بالأعمال الفنية والأشغال اليدوية التي قدمها الطلاب، والتي عكست ما يتمتع به طلاب الجامعة من مواهب وإبداعات متميزة، داعيًا أبناءه الطلاب إلى مواصلة المشاركة الفاعلة في مختلف الأنشطة الجامعية، لما توفره من فرص لاكتساب الخبرات، وتنمية الشخصية، وتعزيز روح الانتماء والعمل الجماعي.

  وفي ختام الفعاليات، كرّم الدكتور أحمد عادل عبد الحكيم العشائر والكليات والطلاب الفائزين، وسلمهم الدروع وشهادات التقدير، مهنئًا إياهم بما حققوه من تميز، وموجهًا الشكر إلى الإدارة العامة لرعاية الشباب، وإدارة الجوالة والخدمة العامة، ولجان التحكيم، وجميع القائمين على تنظيم المهرجان، تقديرًا لجهودهم في إخراج الفعاليات بصورة مشرفة تعكس المكانة المتميزة التي تحظى بها الأنشطة الطلابية داخل جامعة الإسكندرية.

   وقد أسفرت نتائج المهرجان عن فوز عشائر جوالة كليات علوم الرياضة بنات، والتمريض، والعلوم، والفنون الجميلة، والطب بالمستوى الأول، بينما حصلت عشائر كليات الآداب، والدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية، والسياحة والفنادق، والحاسبات وعلوم البيانات، والزراعة، والتربية، وزراعة سابا باشا على المستوى الثاني، وجاءت عشائر كليات التربية النوعية، والصيدلة، والحقوق، والتربية للطفولة المبكرة، والهندسة في المستوى الثالث.

   كما تم تكريم الهيكل القيادي للمهرجان والدورة الإرشادية، إلى جانب الفائزين بالجوائز الفردية في مختلف الفئات، واختُتم الحفل بالتقاط الصور التذكارية مع الطلاب المكرمين، في أجواء سادتها روح الفخر والتعاون والتنافس الشريف، بما يجسد رسالة جامعة الإسكندرية في دعم الأنشطة الطلابية، وترسيخ قيم الانتماء، وإعداد قيادات شبابية قادرة على العطاء وخدمة المجتمع.

الإسكندرية جامعة المهرجان الكشفي جوالي الجامعة عشائر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صلاح في مواجهة ميسي

القنوات الناقلة لمباراة مصر والأرجنتين في كأس العالم 2026

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 بالاسم ورقم الجلوس .. اضغط هنا

أسعار الطماطم

بعد صدمة الأسعار.. الزراعة تكشف أسباب ارتفاع الطماطم وموعد الاستقرار

مباراة مصر والأرجنتين

شاهد مجاناً.. القنوات الناقلة لمباراة مصر والأرجنتين

خلال العثور علي ثعبان بميدان شامبليون

فرد امن شركات مسكه .. تفاصيل العثور على ثعبان في ميدان شامبليون بالإسماعيلية

الدواجن

نزلت تاني.. أسعار الدواجن تغازل المواطنين اليوم الثلاثاء بتراجع جديد

العثور علي ثعبان بميدان شامبليون

حالة من الذعر.. ثعبان يرعب المواطنين في ميدان شامبليون وسط الإسماعيلية

امين عمر

هل يدير أمين عمر مباراة جديدة في المونديال؟.. إعلامي يفجر مفاجأة

ترشيحاتنا

تعليم بني سويف

وكيل التعليم ببني سويف يواصل جولاته الميدانية لمتابعة تنفيذ البرنامج العلاجي بالمدارس

تموين بني سويف

ضبط طن مواد مجهولة المصدر وتحرير 6 محاضر لمخالفات بالأسواق شرق النيل ببني سويف

ازالات بني سويف

تكثيف أعمال النظافة والتعديات والاستجابة لشكاوى المواطنين ببني سويف

بالصور

5 أخطاء عند تخزين الطماطم تقلل عمرها وتفسد مذاقها

طماطم
طماطم
طماطم

2031 حصانًا وناقل يدوي.. هينيسي تكشف أحد أقوى الوحوش في العالم

مواصفات هينيسي Venom F5-M
مواصفات هينيسي Venom F5-M
مواصفات هينيسي Venom F5-M

لا ترمي بقايا الدجاج بعد اليوم.. 7 وصفات شهية توفر المال وتمنع هدر الطعام

لا ترمي بقايا الدجاج بعد اليوم.. 7 وصفات شهية توفر المال وتمنع هدر الطعام
لا ترمي بقايا الدجاج بعد اليوم.. 7 وصفات شهية توفر المال وتمنع هدر الطعام
لا ترمي بقايا الدجاج بعد اليوم.. 7 وصفات شهية توفر المال وتمنع هدر الطعام

مرسيدس تعلن الحرب على BMW بسيارة C الكهربائية الجديدة

مواصفات Mercedes C-Class EV
مواصفات Mercedes C-Class EV
مواصفات Mercedes C-Class EV

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مقالي المائة... كلمة لا تموت ورسالة لا تنتهي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صقر وكناريا.. قميص "النكتة" على جسد "الأكشن"

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: قمة أنقرة.. اختبار للناتو لتقرير المصير

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: معركة الذهب في الصحراء الشرقية.. بين سيادة القانون وحفظ قوت الأمة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يعيد "الأوكتاجون" صياغة معادلة الأمن القومي لمصر والشرق الأوسط؟

المزيد