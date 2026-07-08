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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

مرافعة النيابة في محاكمة 5 متهمين بـ«خلية داعش حلوان».. الأحد

المستشار وجدي عبد المنعم
المستشار وجدي عبد المنعم
إسلام دياب

تستمع الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، الأحد المقبل الموافق 12 يوليو 2026، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، لمرافعة النيابة العامة في محاكمة 5 متهمين في القضية رقم 14406 لسنة 2024 جنايات حلوان، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية، في القضية المعروفة بخلية "داعش حلوان".

كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه في عضون الفترة من عام 2018 وحتي 17 ديسمبر من عام 2022، المتهمان الأول والثاني، أسسا وتوليا قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، بأن أسسا وتوليا قيادة جماعة تدعو لتغير نظام الحكم بالقوة واستهداف المؤسسات العامة والاعتداء الأفراد.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين الأول ومن الثالث حتى الخامس ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وكان التمويل لعمل إرهابي بتان جمعوا أمولا وسيارتين وهواتف محمولة وأمدوا بها الجماعة كما جمعوا معلومات عن منشآت بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية.

ووجه للمتهمين استخدام الشبكة الدولية لتبادل الرسائل والتكليفات بين المنتمين لتلك الجماعة واستخدام تطبيقي الرسائل المؤمنين "تلجراف وكونفيرويشن"، بغرض تبادل الرسائل لتحقيق أغراض الجماعة الإرهابية.

الدائرة الثانية إرهاب مجمع محاكم بدر محاكمة 5 متهمين الانضمام لجماعة إرهابية داعش حلوان

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