مونديال الأرقام القياسية.. كأس العالم 2026 يكتب تاريخيا جديدا بحضور جماهيري غير مسبوق

لم يعد كأس العالم 2026 مجرد بطولة لتحديد بطل العالم، بل تحول إلى حدث استثنائي أعاد رسم حدود الشعبية العالمية لكرة القدم وبينما تتواصل المنافسات المثيرة، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تحقيق إنجاز تاريخي غير مسبوق، بعدما تجاوز إجمالي الحضور الجماهيري في البطولة حاجز 50 مليون مشجع، وهو الرقم الأعلى منذ انطلاق كأس العالم عام 1930.

جماهير صنعت التاريخ

منذ المباراة الافتتاحية، بدت المدرجات وكأنها البطل الحقيقي للبطولة آلاف المشجعين تدفقوا من مختلف أنحاء العالم إلى الملاعب المنتشرة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، ليصنعوا اجواءا استثنائية حولت كل مباراة إلى مهرجان كروي عالمي.

وأكد "فيفا" عبر حساباته الرسمية أن نسخة 2026 أصبحت الأكثر حضورا على الإطلاق، في إنجاز يعكس الشعبية المتزايدة لكرة القدم واتساع قاعدة متابعيها حول العالم.

نسخة مختلفة بكل المقاييس

تميزت بطولة 2026 بكونها الأولى في التاريخ التي تستضيفها ثلاث دول في وقت واحد، وشهدت للمرة الأولى مشاركة 48 منتخبًا بدلاً من 32، وهو ما رفع عدد المباريات ومنح جماهير دول أكثر فرصة الحضور ومتابعة منتخباتها.

هذا التوسع ساهم بشكل مباشر في تحطيم الأرقام القياسية، سواء على مستوى الحضور الجماهيري أو نسب المشاهدة أو عدد المباريات التي امتلأت مدرجاتها بالكامل.

مباريات امتلأت عن آخرها

شهدت عدة مواجهات حضورًا تجاوز 80 ألف متفرج، كان أبرزها مباراة الافتتاح بين المكسيك وجنوب أفريقيا، إلى جانب لقاءات البرازيل والمغرب، وكولومبيا وأوزبكستان، وفرنسا والسويد، في مشاهد أكدت أن شغف الجماهير بكرة القدم لا يعرف حدودًا.

أرقام قياسية تزين مونديال 2026

ولم يتوقف التميز عند الحضور الجماهيري، إذ حطمت البطولة العديد من الأرقام التاريخية، أبرزها:

أول كأس عالم في التاريخ يقام في ثلاث دول هي الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

أول نسخة تشهد مشاركة 48 منتخبًا.

أكبر عدد من المباريات في تاريخ البطولة بعد زيادة عدد المنتخبات.

أعلى حضور جماهيري تراكمي في تاريخ كأس العالم، متجاوزًا 50 مليون مشجع.

امتلاء عدد كبير من الملاعب العملاقة بالجماهير، مع تسجيل حضور تجاوز 80 ألف متفرج في أكثر من مباراة.

توسع غير مسبوق في قاعدة المنتخبات المشاركة، ما منح قارات العالم تمثيلًا أكبر من أي نسخة سابقة.

ليلة الحسم في ثمن النهائي

وتصل البطولة إلى محطة جديدة من الإثارة مع إسدال الستار على منافسات دور الـ16، حيث تتجه الأنظار إلى المواجهة المرتقبة بين منتخب مصر ونظيره الأرجنتيني، في لقاء يحمل طموحات الفراعنة أمام بطل العالم.

ومع اقتراب الأدوار الحاسمة، يترقب عشاق كرة القدم استمرار تحطيم الأرقام القياسية، في نسخة يبدو أنها لن تُخلد فقط باسم بطلها، بل باعتبارها البطولة التي غيرت تاريخ كأس العالم على المستويين الجماهيري والتنظيمي، ورسخت نفسها كأضخم نسخة شهدتها اللعبة الشعبية الأولى في العالم.