قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل إخفاء العيوب الصحية أو المادية قبل الزواج يعد غشا؟.. أمين الإفتاء يجيب
نتنياهو: لدي شكوك بشأن إيقاف برنامج إيران النووي عبر المفاوضات
اكسيوس: الجيش الإيراني والحرس الثوري نفذا هجمات ضد 3 سفن تجارية بمضيق هرمز
إبراهيم فايق : مصطفى شوبير أفضل حارس مرمى في كأس العالم
إبراهيم فايق: مش عايز أشوف وش ميسي
مصطفي شوبير يحرم الأرجنتين من هدف التعادل ويتصدي لركلة جزاء ميسي
وزيرة الثقافة: تقدمت بالاستقالة لرفع الحرج عن الحكومة في قضية شخصية
منتخب مصر يباغت الأرجنتين بهدف برأسية ياسر إبراهيم
وزير التعليم العالي قائما بأعمال وزير الثقافة لحين تعيين وزير جديد
مصادر: وزير التعليم العالي قائم بأعمال وزيرة الثقافة
استجابةً للاستغاثة.. "طبي مجلس الوزراء" ينقذ بصر مواطن بجراحة عاجلة
شاهد مباراة مصر والأرجنتين مجانًا في كأس العالم.. تردد القناة المفتوحة الناقلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

ام هيرو 1 موديل 2026 تباع بهذه المواصفات

ام هيرو 1 موديل 2026
ام هيرو 1 موديل 2026
إبراهيم القادري

يضم سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

ام هيرو 1 موديل 2026

وتوافره هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: ام هيرو 1 موديل 2026، وتنتمي هيرو 1  لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

وسائل الأمان بـ ام هيرو 1 موديل 2026

ام هيرو 1 موديل 2026

زودت سيارة ام هيرو 1 موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكتروني .

محرك ام هيرو 1 موديل 2026

ام هيرو 1 موديل 2026

تستمد سيارة ام هيرو 1 موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 804 حصان، وبها عزم دوران 1050 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعه 84 لتر، وبها بطارية سعة 84 كيلووات/ساعة، ويمكنها قطع مدي كلي يصل إلي 1026 كم/ساعة، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات ام هيرو 1 موديل 2026

تحتوي سيارة ام هيرو 1 موديل 2026 علي الكثير من المميزات من ضمنها، مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها Front Speakers، وبها Rear speakers، وبها جنوط رياضية، وبها مقاعد كهربائية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية .

ام هيرو 1 موديل 2026

بالاضافة إلي ان سيارة ام هيرو 1 موديل 2026 بها، GPS، وبها مثبت سرعة، وبها قفل مركزي للأبواب، وبها زر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، وبها Roof Rack، وبها Off-Road Tyres، وبها تكييف، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها مرايات ضم، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها باور ستيرنج، وبها نظام ذكى لركن السيارة، وبها كراسي كهربائية، وبها فتحة سقف بانوراما، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها نظام اقفال للأبواب يعمل باللمس، وبها Heated seats، وبها Cool Box .

سعر ام هيرو 1 موديل 2026

ام هيرو 1 موديل 2026

تباع سيارة ام هيرو 1 موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 5 مليون و 990 ألف جنيه .  

سوق السيارات المصري السيارات الـ SUV الرياضية ام هيرو 1 موديل 2026 محرك ام هيرو 1 موديل 2026 هيرو 1 موديل 2026 سعر ام هيرو 1 موديل 2026 الـ SUV الرياضية وسائل الأمان بـ ام هيرو 1

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشاهدة مباراة مصر والأرجنتين

حملها الآن.. تردد القناة المفتوحة لمشاهدة مباراة مصر والأرجنتين

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس جميع المحافظات

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس جميع المحافظات ..اضغط هنا

مباراة مصر والأرجنتين

شاهد مجاناً.. القنوات الناقلة لمباراة مصر والأرجنتين

منتخب مصر

شاهد مباراة مصر والأرجنتين مجانًا في كأس العالم.. تردد القناة المفتوحة الناقلة

منتخب مصر

آخر كلام.. هل تذاع مباراة مصر والأرجنتين على بي إن سبورت المفتوحة؟

شقق سكنية

طرح أولى شقق الإيجار التمليكي 2026.. السكن بإيجار شهري دون مقدم حجز والتفاصيل الكاملة

الدواجن

نزلت تاني.. أسعار الدواجن تغازل المواطنين اليوم الثلاثاء بتراجع جديد

الدواجن

حقنة البرد.. تحذير عاجل للمواطنين بشأن الدواجن

ترشيحاتنا

وزيرة الثقافة

القصة الكاملة لأزمة وزيرة الثقافة مع «الكتاب».. من اتهامات التعدي على الملكية الفكرية إلى تقديم الاستقالة

صورة أرشيفية

الشيح وطرد الثعابين.. حقيقة علمية أم موروث شعبي؟

فعاليات ثقافية وفنية

أنشطة صيفية ومسارح نابضة بالحياة.. قصور الثقافة تراهن على الوعي والإبداع في المحافظات

بالصور

دراسة: النوم ساعة إضافية يوميًا يحمي المراهقين من أمراض مزمنة

النوم ليلا يحمي المراهقين من السكري والسمنة
النوم ليلا يحمي المراهقين من السكري والسمنة
النوم ليلا يحمي المراهقين من السكري والسمنة

علاج مناعي جديد يمنح الأمل لمرضى سرطان الدماغ.. نتائج واعدة للقضاء على الأورام العدوانية

علاج مناعي جديد يمنح الأمل لمرضى سرطان الدماغ
علاج مناعي جديد يمنح الأمل لمرضى سرطان الدماغ
علاج مناعي جديد يمنح الأمل لمرضى سرطان الدماغ

طريقة عمل صينية الفراخ بالبصل.. وصفة سهلة بدون طماطم

طريقة عمل صينية الفراخ بالبصل
طريقة عمل صينية الفراخ بالبصل
طريقة عمل صينية الفراخ بالبصل

5 خطوات فعالة لمنع دخول الثعابين إلى المنزل.. نصائح بسيطة تحمي أسرتك

نصائح فعالة لمنع دخول الثعابين إلى المنزل
نصائح فعالة لمنع دخول الثعابين إلى المنزل
نصائح فعالة لمنع دخول الثعابين إلى المنزل

فيديو

منتخب مصر

أصوات فلسطينية من القدس تدعم المنتخب المصري: شعب واحد وقلب واحد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تفعيل بروتوكول كشف الثعابين

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : كنت فاكر

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل ينسى الرجل امرأة أحبته بصدق؟ ولماذا يعود بعض الرجال للبحث عن امرأة خسروها؟

المزيد