ام هيرو 1 موديل 2026 تباع بهذه المواصفات

يضم سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

ام هيرو 1 موديل 2026

وتوافره هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: ام هيرو 1 موديل 2026، وتنتمي هيرو 1 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

وسائل الأمان بـ ام هيرو 1 موديل 2026

ام هيرو 1 موديل 2026

زودت سيارة ام هيرو 1 موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكتروني .

محرك ام هيرو 1 موديل 2026

ام هيرو 1 موديل 2026

تستمد سيارة ام هيرو 1 موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 804 حصان، وبها عزم دوران 1050 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعه 84 لتر، وبها بطارية سعة 84 كيلووات/ساعة، ويمكنها قطع مدي كلي يصل إلي 1026 كم/ساعة، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات ام هيرو 1 موديل 2026

تحتوي سيارة ام هيرو 1 موديل 2026 علي الكثير من المميزات من ضمنها، مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها Front Speakers، وبها Rear speakers، وبها جنوط رياضية، وبها مقاعد كهربائية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية .

ام هيرو 1 موديل 2026

بالاضافة إلي ان سيارة ام هيرو 1 موديل 2026 بها، GPS، وبها مثبت سرعة، وبها قفل مركزي للأبواب، وبها زر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، وبها Roof Rack، وبها Off-Road Tyres، وبها تكييف، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها مرايات ضم، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها باور ستيرنج، وبها نظام ذكى لركن السيارة، وبها كراسي كهربائية، وبها فتحة سقف بانوراما، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها نظام اقفال للأبواب يعمل باللمس، وبها Heated seats، وبها Cool Box .

سعر ام هيرو 1 موديل 2026

ام هيرو 1 موديل 2026

تباع سيارة ام هيرو 1 موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 5 مليون و 990 ألف جنيه .