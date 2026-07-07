مستشار بالأكاديمية العسكرية: رسائل مهمة من الدولة خلال افتتاح القيادة الاستراتيجية

قال اللواء طيار أركان حرب الدكتور هشام الحلبي، مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، إن امتلاك الدولة منظومة متكاملة لإدارة الأزمات والكوارث يعكس تطور مفهوم القوة الشاملة، الذي يجمع بين القدرات العسكرية، وسرعة جمع المعلومات، واتخاذ القرار، وتنسيق مؤسسات الدولة تحت قيادة موحدة، بما يعزز الردع والاستقرار.

وأضاف اللواء طيار أركان حرب الدكتور هشام الحلبي، مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن مصر انتقلت من مرحلة الاستجابة للأزمات إلى التنبؤ بها والتعامل الاستباقي معها، عبر تطوير مراكز القيادة والسيطرة، وتحديث منظومة التسليح والقواعد العسكرية، إلى جانب رفع كفاءة التأهيل والتدريب، وهو ما يعزز جاهزية الدولة لمواجهة التهديدات التقليدية وغير التقليدية.

وأوضح اللواء طيار أركان حرب الدكتور هشام الحلبي، مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، أن بناء هذه القدرات جاء ضمن رؤية استراتيجية بدأت عقب ثورة 30 يونيو، مؤكدًا أهمية الوعي المجتمعي والإعلام المسؤول في دعم إدارة الأزمات، باعتبارهما عنصرين أساسيين في تعزيز الأمن القومي ومواجهة الشائعات والتحديات.