رئيس الاستطلاع الأسبق: مصر تتبني استراتيجية "الردع" وتوجه رسائل قوة للعالم

قال اللواء دكتور نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، إن بعد ما شهدناه خلال الساعات الـ 48 الماضية من استعراض لإمكانات الدولة والقيادة الاستراتيجية، فإن استعراض إمكانيات أجهزة الدولة لمجابهة الأزمات والكوارث كان مطلوبًا في إطار استراتيجية الردع التي تتبناها مصر، والتي تقوم على إظهار ما تمتلكه الدولة من قوة ومن أسباب القوة، حتى يرتدع أعداؤها عن مجرد التفكير في تهديدها أو الاعتداء عليها أو المساس بمصالحها.

وأضاف اللواء دكتور نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، خلال مداخلة على قناة إكسترا نيوز، أن ظهر ذلك من خلال استعراض قدرات القوات المسلحة، وكان آخرها اليوم، وقبله المناورات العسكرية والتدريبات المشتركة مع الدول الأجنبية، إضافة إلى العروض التي أُقيمت خلال حفلات تخرج دفعات الكليات العسكرية، وكل هذه العروض هدفها إظهار القوة، وهذا أمر علمي يتوافق مع استراتيجية الردع التي تتبناها الدولة المصرية.

وتابع: "لقد أغلقنا الباب الأول، وهو حماية أمن الدولة والأمن القومي المصري من أي تهديدات خارجية، واليوم نُظهر نوعًا آخر من القوة، وهو القدرة على مواجهة الأزمات والكوارث الطبيعية، وكذلك الأعمال الإرهابية".

أشار إلى أن الدولة قد تتعرض، لا قدر الله، لأزمة أو كارثة طبيعية، مثل الزلازل أو الانهيارات الأرضية أو الحرائق أو غيرها، أو قد تتعرض لأعمال إرهابية، واليوم نقول، من خلال هذا الاستعراض أمام الشعب المصري وأمام العالم كله، إن لدينا الإمكانات اللازمة لمواجهة مثل هذه المواقف، سواء كانت إمكانات برية أو بحرية أو جوية.