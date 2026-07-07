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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

الفيلم العالمي "محاربة الصحراء" على MBC شاهد

محاربة الصحراء
محاربة الصحراء
محمد نبيل

قادماً من صالات العرض في المملكة العربية السعودية والمنطقة، بات الفيلم العالمي الملحمي "محاربة الصحراء"، متوفراً على منصة "MBC شاهد". صُور الفيلم الذي جاء ثمرة التعاون الإنتاجي مع “استوديوهات MBC”.

الفيلم يجمع كوكبة من النجوم العالميين والعرب أبرزهم أنتوني ماكي، عائشة هارت، سير بن كينغسلي، غسان مسعود، سامي بوعجيلة، شارلتو كوبلي، لميس عمار، سعيد بومازوغي، عمر العطوي، جيزا روهريغ، وغيرهم؛ وكتب السيناريو كل من روبرت ويات، إيريكا بيني ديفيد سيلف، وإخراج روبرت وايات.

أُنتج الفيلم العالمي بدعم من قطاع الصناعات الإعلامية في نيوم، وهيئة الأفلام السعودية عبر برنامج حوافز الاسترداد المالي لدعم الإنتاج السينمائي السعودي والعالمي وبرنامج جودة الحياة.
 

جدير بالذكر أن أحداث الفيلم تدور في القرن السابع الميلادي في شبه الجزيرة العربية حيث تتمحور القصة حول الشجاعة والخير والتمسك بالقيَم، وتجمع أحداثها بين الحب والحرب والفروسية.

محاربة الصحراء فيلم محاربة الصحراء عروض محاربة الصحراء

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