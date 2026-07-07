مسؤول أمريكي: الحرس الثوري الإيراني استهدف سفينة تجارية ثالثة في مضيق هرمز

أفاد موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي، أن الحرس الثوري الإيراني استهدف سفينة تجارية ثالثة في مضيق هرمز، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وفي وقت سابق، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO)، الثلاثاء، تعرض ناقلة أثناء إبحارها بالقرب من مضيق هرمز للإصابة بمقذوف مجهول، ما أدى إلى اندلاع حريق وإلحاق أضرار بالسفينة، في حادث جديد يعكس تصاعد المخاطر الأمنية التي تهدد أحد أهم الممرات البحرية في العالم.

وذكرت الهيئة البريطانية، في بيان رسمي، أن البلاغ الأولي أفاد بإصابة الناقلة أثناء عبورها المنطقة الواقعة قرب المضيق، حيث أصاب المقذوف جانب السفينة، ما تسبب في اندلاع النيران وحدوث أضرار مادية، فيما باشرت السلطات المختصة متابعة الحادث وتقييم ملابساته.