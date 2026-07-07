قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصادر: وزير التعليم العالي قائم بأعمال وزيرة الثقافة
استجابةً للاستغاثة.. "طبي مجلس الوزراء" ينقذ بصر مواطن بجراحة عاجلة
شاهد مباراة مصر والأرجنتين مجانًا في كأس العالم.. تردد القناة المفتوحة الناقلة
رئيس الوزراء يقبل استقالة وزيرة الثقافة جيهان زكي
الأرصاد: ارتفاع الرطوبة يرفع "الحرارة المحسوسة" لـ 38 درجة.. وتحذير عاجل للمصطافين
الرئيس السيسي يشهد استعراض إمكانيات أجهزة الدولة في مُجابهة الأزمات والكوارث
تنظيم الاتصالات يطلق درعًا رقميًا لحماية الأطفال
حماية المستهلك يُحذر من انتحال صفته بمواقع التواصل
تشكيل منتخب مصر أمام الأرجنتين في ثمن نهائي كأس العالم 2026.. صلاح يقود الفراعنة
حافلة منتخب مصر تغادر إلى ملعب مواجهة الأرجنتين في ثمن نهائي كأس العالم 2026
إهدار 4 ملايين جنيه .. فضيحة إنارة شوارع طهطا تنتهي بإحالة 3 مسؤولين للمحاكمة التأديبية
"النقل": دخول الأحواض 3-5-6 بميناء السخنة الخدمة وبدء التشغيل التجاري لمحطة "ترانس كارجو"
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

التاريخ يكتب الإنجازات.. رئيس شباب النواب يدعم المنتخب قبل مواجهة الأرجنتين

النائب محمد مجاهد
النائب محمد مجاهد
فريدة محمد

حرص النائب محمد مجاهد رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، ونائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة وطن، على توجيه رسالة دعم للجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم واللاعبين قبل مواجهة منتخب الأرجنتين في دور الـ16 ببطولة كأس العالم.

حسام حسن هو أول مدرب في التاريخ يهزم دولتين

وقال النائب محمد مجاهد:   "حسام حسن هو أول مدرب في التاريخ يهزم دولتين في مباراة واحدة.. هزم أستراليا داخل الملعب، وأوجع الكيان الإسرائيلي خارجه عقب المباراة".

وأضاف أن ما تحقق لم يبدأ بعد صافرة النهاية، بل بدأ قبلها بسنوات، عندما أصر كثيرون على أن حسام حسن "لا يصلح"، وأن المدرب الوطني "لا يستطيع"، وأن الحلم "أكبر من إمكانياته".  

حسام حسن لم يكتفِ بالوصول، بل كان 'العميد' قولاً وفعلاً


وتابع: "حسام حسن لم يكتفِ بالوصول، بل كان 'العميد' قولاً وفعلاً".

وأشار إلى أن الإنجازات التي حققها حسام حسن تتحدث عن نفسها، فهو  أول مدرب وطني يحقق فوزاً في كأس العالم وأول مدرب وطني يقود مصر إلى دور الـ
32وينجح في الصعود الي دور ال١٦ كما أنه أول مدرب وطني ينهي عقوداً من الغياب عن الأدوار الإقصائية، بعد 3 مشاركات في كأس العالم 1934 و1990 و2018، ليكسر حاجزاً ظل قائماً لعقود، ويمنح المصريين لحظة انتظروها طويلاً..

وأكد رئيس لجنة الشباب أن "خلف كل مدير فني ناجح هناك رجل يعمل في صمت، هو توأمه ومدير المنتخب الكابتن إبراهيم حسن، فالبطولات لا يصنعها رجل واحد".

وتوجه بالتحية إلى الكابتن إبراهيم حسن قائلاً:  
"الجندي المجهول الذي كان حاضراً في كل التفاصيل، ونجح في فرض حالة من الانضباط والالتزام داخل معسكر المنتخب.  
واليوم قدّم مشهداً إنسانياً سيظل حاضراً في ذاكرة الجماهير، عندما تعامل بكل شهامة وأبوة مع الطفل الذي نزل إلى الملعب، ليؤكد أن الأخلاق تسبق أي انتصار، وأن الإنسانية جزء أصيل من شخصية المصري".

وتابع: "ثم جاء المشهد الذي تجاوز حدود كرة القدم، وهو رفع حسام حسن علم فلسطين بعد المباراة، مؤكداً أن المصري عندما ينتصر لا ينسى قضايا أمته، وأن المبادئ لا تتعارض مع النجاح، بل تمنحه قيمة أكبر".

وشدد على أنه "قد تختلف مع حسام حسن لكن لا تستطيع أن تنكر ما حققه، وقد تختلف مع طريقته لكن التاريخ لا يكتب الانطباعات.. التاريخ يكتب الإنجازات".  
لافتاً إلى أن "شعب مصر لا يشجع فريقاً.. شعب مصر يساند وطناً".

واختتم رئيس لجنة الشباب بيانه بتوجيه التحية للكابتن حسام حسن وإبراهيم حسن ولكل فرد في الجهاز الفني والإداري والطبي، وتحية لكل لاعب ارتدى قميص منتخب مصر وقاتل من أجل اسم الوطن، وتحية للجماهير المصرية التي كانت وستظل اللاعب رقم واحد، لا تعشق الانتصار فقط بل تعشق كل من يقاتل من أجل اسم مصر.

النائب محمد مجاهد حسام حسن مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس جميع المحافظات

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس جميع المحافظات ..اضغط هنا

مباراة مصر والأرجنتين

شاهد مجاناً.. القنوات الناقلة لمباراة مصر والأرجنتين

مشاهدة مباراة مصر والأرجنتين

حملها الآن.. تردد القناة المفتوحة لمشاهدة مباراة مصر والأرجنتين

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 بالاسم ورقم الجلوس .. اضغط هنا

منتخب مصر

آخر كلام.. هل تذاع مباراة مصر والأرجنتين على بي إن سبورت المفتوحة؟

شقق سكنية

طرح أولى شقق الإيجار التمليكي 2026.. السكن بإيجار شهري دون مقدم حجز والتفاصيل الكاملة

الدواجن

نزلت تاني.. أسعار الدواجن تغازل المواطنين اليوم الثلاثاء بتراجع جديد

الدواجن

حقنة البرد.. تحذير عاجل للمواطنين بشأن الدواجن

ترشيحاتنا

رونالدو

الشوالي يودع رونالدو: حلم المونديال ضاع لكنك ستظل خالدا في التاريخ

نجيب ساويرس

قبل مواجهة الأرجنتين.. ساويرس يتعهد بالتبرع للإسماعيلي حال فوز مصر

حسام حسن

التوجيهات الأخيرة من العميد.. حسام حسن يجتمع بلاعبي منتخب مصر داخل غرفة الملابس

بالصور

طريقة عمل صينية الفراخ بالبصل.. وصفة سهلة بدون طماطم

طريقة عمل صينية الفراخ بالبصل
طريقة عمل صينية الفراخ بالبصل
طريقة عمل صينية الفراخ بالبصل

5 خطوات فعالة لمنع دخول الثعابين إلى المنزل.. نصائح بسيطة تحمي أسرتك

نصائح فعالة لمنع دخول الثعابين إلى المنزل
نصائح فعالة لمنع دخول الثعابين إلى المنزل
نصائح فعالة لمنع دخول الثعابين إلى المنزل

قبل صافرة البداية.. 8 نصائح طبية لمشاهدة المباراة دون إرهاق أو جفاف

قبل صافرة البداية.. 8 نصائح طبية لمشاهدة المباراة دون إرهاق أو جفاف
قبل صافرة البداية.. 8 نصائح طبية لمشاهدة المباراة دون إرهاق أو جفاف
قبل صافرة البداية.. 8 نصائح طبية لمشاهدة المباراة دون إرهاق أو جفاف

نشرة المرأة والمنوعات| خطوة تقلل امتصاص الزيت أثناء قلي الباذنجان.. أخطاء تخزين الطماطم

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

فيديو

منتخب مصر

أصوات فلسطينية من القدس تدعم المنتخب المصري: شعب واحد وقلب واحد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تفعيل بروتوكول كشف الثعابين

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : كنت فاكر

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل ينسى الرجل امرأة أحبته بصدق؟ ولماذا يعود بعض الرجال للبحث عن امرأة خسروها؟

المزيد