التاريخ يكتب الإنجازات.. رئيس شباب النواب يدعم المنتخب قبل مواجهة الأرجنتين

حرص النائب محمد مجاهد رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، ونائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة وطن، على توجيه رسالة دعم للجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم واللاعبين قبل مواجهة منتخب الأرجنتين في دور الـ16 ببطولة كأس العالم.

حسام حسن هو أول مدرب في التاريخ يهزم دولتين

وقال النائب محمد مجاهد: "حسام حسن هو أول مدرب في التاريخ يهزم دولتين في مباراة واحدة.. هزم أستراليا داخل الملعب، وأوجع الكيان الإسرائيلي خارجه عقب المباراة".

وأضاف أن ما تحقق لم يبدأ بعد صافرة النهاية، بل بدأ قبلها بسنوات، عندما أصر كثيرون على أن حسام حسن "لا يصلح"، وأن المدرب الوطني "لا يستطيع"، وأن الحلم "أكبر من إمكانياته".

حسام حسن لم يكتفِ بالوصول، بل كان 'العميد' قولاً وفعلاً



وتابع: "حسام حسن لم يكتفِ بالوصول، بل كان 'العميد' قولاً وفعلاً".

وأشار إلى أن الإنجازات التي حققها حسام حسن تتحدث عن نفسها، فهو أول مدرب وطني يحقق فوزاً في كأس العالم وأول مدرب وطني يقود مصر إلى دور الـ

32وينجح في الصعود الي دور ال١٦ كما أنه أول مدرب وطني ينهي عقوداً من الغياب عن الأدوار الإقصائية، بعد 3 مشاركات في كأس العالم 1934 و1990 و2018، ليكسر حاجزاً ظل قائماً لعقود، ويمنح المصريين لحظة انتظروها طويلاً..

وأكد رئيس لجنة الشباب أن "خلف كل مدير فني ناجح هناك رجل يعمل في صمت، هو توأمه ومدير المنتخب الكابتن إبراهيم حسن، فالبطولات لا يصنعها رجل واحد".

وتوجه بالتحية إلى الكابتن إبراهيم حسن قائلاً:

"الجندي المجهول الذي كان حاضراً في كل التفاصيل، ونجح في فرض حالة من الانضباط والالتزام داخل معسكر المنتخب.

واليوم قدّم مشهداً إنسانياً سيظل حاضراً في ذاكرة الجماهير، عندما تعامل بكل شهامة وأبوة مع الطفل الذي نزل إلى الملعب، ليؤكد أن الأخلاق تسبق أي انتصار، وأن الإنسانية جزء أصيل من شخصية المصري".

وتابع: "ثم جاء المشهد الذي تجاوز حدود كرة القدم، وهو رفع حسام حسن علم فلسطين بعد المباراة، مؤكداً أن المصري عندما ينتصر لا ينسى قضايا أمته، وأن المبادئ لا تتعارض مع النجاح، بل تمنحه قيمة أكبر".

وشدد على أنه "قد تختلف مع حسام حسن لكن لا تستطيع أن تنكر ما حققه، وقد تختلف مع طريقته لكن التاريخ لا يكتب الانطباعات.. التاريخ يكتب الإنجازات".

لافتاً إلى أن "شعب مصر لا يشجع فريقاً.. شعب مصر يساند وطناً".

واختتم رئيس لجنة الشباب بيانه بتوجيه التحية للكابتن حسام حسن وإبراهيم حسن ولكل فرد في الجهاز الفني والإداري والطبي، وتحية لكل لاعب ارتدى قميص منتخب مصر وقاتل من أجل اسم الوطن، وتحية للجماهير المصرية التي كانت وستظل اللاعب رقم واحد، لا تعشق الانتصار فقط بل تعشق كل من يقاتل من أجل اسم مصر.