إبراهيم فايق:‏ أصعب عشر دقايق هيعدوا علينا بعد الجول ده لازم تماسك

أحرز منتخب الأرجنتين هدف التقليص أمام منتخب مصر من عمر الشوط الثاني ، في المباراة التي تجمع المنتخبين حاليا علي ملعب إستاد مرسيدس بنز ستاديوم في دور السادس عشر ضمن منافسات كأس العالم 2026 .

و علق ابراهيم فايق عبر فيسبوك:‏اصعب عشر دقايق هيعدوا علينا بعد الجول ده لازم تماسك.

وجاء هدف التقليص للأرجنتين أمام مصر في الدقيقة 79، بعد كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح الأرجنتين عن طريق ميسي على رأس روميرو الذي سدد كرة تصدى لها شوبير لكنها سكنت الشباك.

وافتتح منتخب مصر التهديف في الدقيقة 15، بعد عرضية رائعة من مروان عطية تصل داخل منطقة الجزاء ليقفز ياسر إبراهيم علي أثرها ويسدد رأسية قوية فتسكن شباك الأرجنتين.

وأضاف منتخب مصر الثاني في الدقيقة 67، بعد تمريرة بينية رائعة من هيثم حسن داخل منطقة الجزاء ويسعدها مصطفي زيكو فتسكن شباك الأرجنتين.