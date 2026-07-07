كندا تعلن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بـ 633 مليون دولار

أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إعداد حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 900 مليون دولار كندي (نحو 633 مليون دولار أمريكي)، وذلك خلال لقائه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على هامش قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في العاصمة التركية أنقرة.

وقال "كارني"، بحسب صحيفة "كييف بوست" الأوكرانية، إن الإعلان الرسمي عن الحزمة سيتم خلال الفترة المقبلة، موضحا أن المساعدات ستُقدم على مدى الأشهر المقبلة، وتشمل مركبات عسكرية وذخائر ومعدات دفاعية أخرى، إلى جانب أنظمة للدفاع الجوي.

وأكد رئيس الوزراء الكندي لزيلينسكي استمرار بلاده في دعم أوكرانيا عسكريًا، إضافة إلى مواصلة المساهمة في تلبية احتياجاتها في قطاع الطاقة، ودعم جهود إعادة الإعمار وتعزيز الاقتصاد الأوكراني.

كما أكد أن كندا ستواصل العمل مع حلفائها لدعم أوكرانيا، وأن هناك الكثير من الجهود التي لا تزال مطلوبة لتحقيق أهداف هذا الدعم.

من جانبه، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وصول حزمة كبيرة من أنظمة الدفاع الجوي مقدمة من كندا، معربًا عن تقديره للدعم العسكري والاقتصادي الذي تقدمه أوتاوا لبلاده في مواجهة الهجمات الروسية.